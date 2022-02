Nabídka, nikoli povinnost

Řada zaměstnanců kvůli tomu zůstávala doma pro překážku v práci na straně zaměstnavatele, a to prakticky s plnou mzdou. Nyní, kdy se pracovní režim blíží k běžnému rytmu, se některým nezamlouvá, že by měli v týdnu odpracovat ještě další směnu. Jiní to naopak vítají jako příležitost vydělat si peníze navíc.

Hodně peněz navíc, upozornil předseda podnikové rady odborů Jaroslav Povšík prostřednictvím čtvrtečního čísla týdeníku Škodovácký odborář. Oznámil, že se podařilo vyjednat s vedením automobilky, že místo flexisměn plynoucích z již dříve uzavřených dohod bude firma zavádět směny dobrovolné – s tím, že účast je výhradně na rozhodnutí každého zaměstnance – a to s navýšením motivační odměny.

„Prémie za odpracovanou směnu bude 1650 korun. Spolu s běžnou mzdou a příplatky si tak zaměstnanec za jednu směnu přijde na cca 4000 korun hrubého,“ vysvětluje odborářský tisk s poznámkou hovořící o úžasných podmínkách.

Osobně Povšík věc nekomentoval; ve čtvrtek odcestoval na jednání do Wolfsburgu, kde sídlí koncern Volkswagen, aby se účastnil jednání o novém předsedovi představenstva společnosti Škoda Auto (k čemuž prozradil, že „ve hře“ je devět uchazečů). Do budoucna by nicméně vedení odborů pravidlo umožňující zavádět flexisměny rádo zrušilo; mělo by se to stát jedním z témat v rámci nadcházejícího kolektivního vyjednávání.

Odbory Kovo také jako výhody směn navíc připomínají možnost zajistit si dodatečné volno a lázeňský pobyt – což se týká konkrétních zaměstnanců – a z celkového pohledu upozorňují na větší jistotu zaměstnání i větší dodávky aut zákazníkům. Ani jedno nemusí být samozřejmostí, na což upozorňují pohledem na vývoj u firmy Seat ve Španělsku, která je rovněž součástí koncernu Volkswagen. Automobilka nabrala zaměstnance pro rozjezd třetí směny – avšak vypadá to, že v důsledku polovodičové krize je bude propouštět ještě ve zkušební době.

Chybějí díly, ale i zaměstnanci

Škoda Auto se musí potýkat s nepravidelnostmi ve výrobě. Některé směny ve vybraných provozech jsou stále rušeny. Mimo jiné se projevují nedostatek určitých dílů – citelné je to zvláště v případě výplní dveří pro octavie v důsledku požáru v areálu dodavatelské firmy – a výpadky pracovníků v souvislosti s koronavirem; ať už kvůli covidové pozitivitě samotného zaměstnance, nebo v důsledku karantény po rizikovém kontaktu.

V souvislosti s bojem proti koronaviru je v automobilce důsledně vyžadováno používání ochrany úst a nosu. Společnost také podporuje očkování včetně aplikace třetích, takzvaných posilujících dávek. Za očkování nabízí den volna nebo dva tisíce bodů do cafererie benefitů, které při nákupech u smluvních partnerů programu mohou zastoupit reálné peníze. Proočkovanost zaměstnanců přesahuje dvě třetiny, třetí dávku dostala více než pětina pracovníků.