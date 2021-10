„Vzhledem k charakteru používaných surovin a chemických látek se to logicky odráží na jejím postavení v daném žebříčku,“ konstatoval. Zdůrazňuje, že výroba splňuje veškeré normy a emisní limity – a podléhá přísné kontrole. Totéž platí pro výrobu polyvinylchloridu (PVC), přičemž dopady na životní prostředí v okolí se dlouhodobě snižují.

Nelichotivé postavení v čele žebříčku není pro vedení společnosti překvapením. Přičemž mluvčí skupiny Orlen Unipetrol, k níž Spolana náleží, Pavel Kaidl každoročně vysvětluje, že to souvislí především s faktem, že Spolana je jediným výrobcem kaprolaktamu v republice.

Neratovická Spolana zůstává v čele přehledu největších znečišťovatelů, který každoročně vytváří ekologická organizace Arnika. Vychází při tom z Integrovaného registru znečistění, do kterého údaje o únicích a přenosech nebezpečných látek nahlašují samotné firmy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.