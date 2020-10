Situace není dobrá. A s každým přitvrzením opatření je to pro ně jen horší. Řeč je o barech a hospodách, na která dopadla hygienická opatření snad nejtvrději ze všech oborů. Kromě toho, že musejí zavírat bary a hospody nově už ve 20 hodin, se lidé navíc bojí chodit na taková místa. Provozovatelé pohostinství to vidí na návštěvnosti svých podniků a otevřeně říkají, že si neumějí další lockdown představit. Možnost, že by se znovu vše zavřelo naplno, stejně jako tomu bylo na jaře, je přímo děsí.

Restaurace a hospody ještě dokážou v režimu, kdy musely zavírat ve 22 hodin a po čtvrtečním zasedání vlády ještě dříve, fungovat, bary jsou ale bez většího přehánění prakticky opuštěné. „Řekl bych, že jsem spadnul na nějakých 20 procent obvyklé tržby,“ okomentoval současnou situaci Vladimír Hanus, který v Mělníku provozuje Cihelna Bar.

Zavírat takto brzy, když lidé obyčejně začínají chodit třeba až na 23. hodinu, je pro jeho obor likvidační. „Ve všední dny otevíráme trochu dřív, ale nijak nepomáhá, když místo v 18 otevřeme v 16 hodin. To je snad jenom proto, aby se neřeklo,“ popsal neutěšenou situaci.

Řada podniků ve Středočeském kraji už dokonce přistoupila k tomu, že zavře, dokud se vše nevrátí do normálních poměrů. Michal Krejsa, který provozuje Ice Hockey Bar o tom zatím neuvažuje. Má ale obavy, že to vláda udělá za něj – podobně jako tomu bylo na jaře. „Obáváme se, aby se to během 14 dní nezavíralo. Objednáváme méně zboží a čekáme, co dalšího přijde,“ podotkl Krejsa.

V restauracích je situace o něco lepší. Ty sice také spoléhají na to, že k nim hosté přijdou popíjet večer, ale mohou fungovat i přes den na jídlo. Vše ale rozhodně není v pořádku. Martin Medek, který provozuje restaurace a pivovar Němý Medvěd, vidí velký problém tom, že lidé musejí rušit akce, jako jsou firemní večírky, stužkovací večírky, třídní srazy a další setkání. „Zrušila se nám spousta velkých rezervací, kde mělo být třeba 30 lidí. Jestli se to dá poznat na denním provozu je otázkou, lidé se bojí, těžko říci, jestli za to může korona, nebo ne,“ poznamenal.

Restaurace nyní musejí dodržovat ještě omezenější limit strávníku u stolu, dříve to bylo šest lidí, nově čtyři. „Máme stoly koncipované maximálně po šesti lidech, ale hosté přicházejí stejně v menších skupinkách,“ poznamenal Medek.