Zásadním problémem je ale pro obě skupiny fakt, že se příliš nedá počítat s pivními slavnostmi, které se obvykle konají v dubnu a květnu. Ty jsou buď zrušeny, nebo je termín nejistý a sami organizátoři neví, jaká opatření budou platit.

Právě omezení vycházení se týká i těch pivovarů, které jsou se svojí hospodou zaměřené primárně na turisty. „Jsme turistická atrakce, soustředíme se na návštěvníky jako jsou turisté, cyklisté, prostě návštěvníci Kokořínska. Lidé ale nikam nemůžou, nejezdí na výlety, jsme tím velice tvrdě postiženi,“ řekl Pavel Prouza z Pivovaru Lobeč.

Restaurace je zavřená, ubytování s třiceti lůžky také. Kvůli současné situaci přestali vařit další pivo; nechávají tedy zrát to navařené a doufají, že se skladové zásoby prodají, než je bude nutné vylít. „Máme i speciální druhy piv, které zrají déle. Ale ležák může zrát dva, tři měsíce, když ho držíme v teplotě kolem pěti stupňů, paradoxně tím pivo může být i lepší,“ vysvětlil. Pokud by ale trvala opatření déle, je to problém. „Přišli bychom o zboží, které máme navařené, v pivovaru to je 25 tisíc litrů piva,“ popsal situaci Pavel Prouza.

Hlavní sezona je pro pivovarníky půlka dubna a květen. „To jsou všichni natěšení na přírodu a jaro, to bychom chtěli stihnout. Museli jsme zrušit pivní festivaly a slavnosti, to nás tvrdě postihne,“ řekl k dalším událostem.

Výpadek se tak snaží pivovar kompenzovat tím, že si lidé mohou přijít do podnikové prodejny; byť to v současné době funguje mezi vrátky s rouškou, rukavicemi a podobně. „Něco jsme prodali přes víkend, ale je to strašně málo, je tu mrtvo,“ zhodnotil smutně situaci.

Skladové zásoby chce udat i minipivovar Novej svět, řekl Daniel Merc. „Z vlastní vůle jsem minipivovar uzavřel, abych počkal, až přejde na největší vlna,“ popsal, že chce počkat, jaká bude situace v blízké budoucnosti. „Nejedu na doraz, mám nějakou finanční rezervu, můžu si dovolit několik měsíců nevyrábět. Ale zásadní podíl na tom má i fakt, že minipivovar není můj hlavní zdroj příjmů,“ podotkl. Pro koho je prodej piva ale hlavní zdroj obživy, má v současné době zaděláno na problém.

Svůj byznys pro aktuální situaci adaptoval Martin Medek, který provozuje Pivovar Němý Medvěd. „Náš minipivovar je z 99 procent propojený objemem prodeje s restaurací. Takže prodáváme z okénka, ale to je minimální objem. Prodáme ale hodně v PET lahvích,“ řekl. Lidé pivo chtějí podle jeho zkušeností pít dál. „A to i formou rozvozu, nebo prodeje s sebou. Tím, že jsme i restaurace, tak si nechávají dovážet jídlo i s pivem,“ řekl Martin Medek.