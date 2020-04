ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Méně zákazníků zaznamenal i pneuservis Vladimíra Ostaševského v Mělníku. „Pracujme, ale určitý úbytek klientely jsme pocítili. Nechci ale naříkat, někteří živnostníci jsou na tom hůř. Prostě se snažíme fungovat,“ říká Vladimír Ostaševski, podle kterého se lidem zřejmě nechce v současné době utrácet. „Myslím si, že co není vysloveně nezbytné, raději odkládají. Mezi motoristy jsou i takoví, kteří přezutí oželí, protože na zimních pneumatikách se dá také jezdit,“ poznamenal.

Ochranných prostředků mají v mělnickém servisu dostatek, bez nich by to ostatně ani nešlo. „Naše mechaniky bych do provozu bez roušky a dezinfekce nepustil,“ potvrdil Vladimír Ostaševski.

Významný pokles zakázek naopak nepociťuje Jiří Jodas, který provozuje autoservis v Neratovicích. „Pracujeme ve dvou a přezouváme bez objednání, kdo přijede, toho přezujeme,“ uvedl Jodas, podle kterého se sezona tentokrát trochu posunula, začíná se prý teprve rozjíždět.

Všechna vládní nařízení podle Jodase dodržují jak pracovníci, tak zákazníci. „Nechají tu auto a čekají venku nebo se jdou zatím projít po okolí. Doba přezutí záleží na typu kola, litá kola trvají trochu déle než plecháče. Samotné gumy vyměníme maximálně do pětadvaceti minut. Když se kola jenom převažují a dofukují, tak nám to zabere třeba čtvrt hodinky,“ vysvětlil Jiří Jodas.

Nápor čekají až po Velikonocích

Podobná situace je i v pneuservisu Martina Pospíšila v Kralupech nad Vltavou. „Práce je pořád. Stálí zákazníci volají a objednávají se, nepochybně k tomu přispívá také pěkné počasí. Předpokládám, že se to bude stupňovat a zákazníci začnou jezdit více,“ řekl Martin Pospíšil.

Podle jeho odhadu lidé, kteří ve stavu nouze pracují z domova, na přezouvání aut ze zimních pneumatik na letní nespěchají. „Největší nápor byl vždy až po Velikonocích. Loni touto dobou jezdili lidé ještě na hory. Teď jsou všichni doma,“ poznamenal Pospíšil.

Co ale museli ve firmě řešit, bylo naskladněné zboží. „Šlo o spolupráci s Němci a s Italy. Ti teď mají také zavřené firmy… Naštěstí máme dohodu s dodavateli pneumatik, že co se neprodá, můžeme vrátit. Tak uvidíme, co bude dál,“ dodal Martin Pospíšil.