Po rozhovoru s ředitelem společnosti Petrem Vlčkem a prohlídce výrobních hal se dá dobře pochopit, proč firemní motto zní: Vagony – skutečná vášeň.

Areál si vyhlédli v létě roku 2019. Slovenská finanční skupina AZC, akcionář Nymwagu, projektu od začátku věřila a přestože nemá v portfoliu jinou strojírenskou společnost, rozhodla se pro investici v Nymburce.

„Přece jen zkušeností s tím, postavit továrnu v podstatě na zelené louce, bylo minimum. Ale my jsme projektu věřili. Šli jsme do toho trochu pankáčsky a řekli jsme si: teď jsme to tady otevřeli, seženeme si všechna povolení a jedeme! Byl to boj a bez vášně a lásky by to opravdu nešlo,“ popsal hektické začátky Petr Vlček.

První prodaný vlak

V listopadu 2019 si areál pronajali, v lednu získali první certifikace na výrobu a v březnu, kdy se kvůli pandemii začaly omezovat životy řady lidí, začali v Nymwagu s výrobou kontejnerových vagonů. Cisternové začaly vyrábět o něco později. Oba typy vagonů vyrábějí kompletně včetně podvozků.

V květnu prodali první vlak. Tedy soupravu čítající dvacet vagonů. „V červnu už jsme prodali i cisternové vagony. První zakázky mířily do Francie, na Slovensko, pak do Itálie. Samozřejmě se čekalo, jestli naše vagony potvrdí kvalitu a nebudou se válet někde v polích,“ řekl otevřeně ředitel nyní už zavedené nymburské firmy.

Bojovali s produktivitou práce. Nabírali nové lidi, ale ne vždy se pracovalo tak rychle, jak vyžadovala situace. „Výroba jednoho vagonu trvala 1300 hodin namísto 900, hodně se opravovalo. Doba covidu nám pomohla v tom smyslu, že já bych za jiných okolností lítal někde po schůzkách. Takhle jsem byl zavřený tady s ostatními, řešili jsme výrobní věci přímo ve fabrice a snažili se dokázat při rozjezdu, že to prostě jde a půjde,“ vysvětlil Petr Vlček.

Berou i menší zakázky

Zákazníky museli přesvědčit kvalitou. „Je to poměrně uzavřený trh, v Evropě existuje asi patnáct výrobců vagónů. Jakmile bychom měli problém s kvalitou a někdo od nás odešel, všichni se to dozvědí. Proto opravdu musíme přesvědčovat, že to děláme nejen s vášní, ale i dobře,“ vysvětlil šéf Nymwagu. Další devízou nymburské firmy je fakt, že se nebojí na rozdíl od větších výrobců přijmout i menší zakázky.

V současné době Nymwag zaměstnává 550 lidí. Část z nich tvoří agenturní cizinci. Mistři hal, výroby a další střední managment se vyprofiloval převážně z Čechů.

V roce 2020 postavili výrobní linky a rozběhli výrobu cisternových a kontejnerových vagonů, prodali jich 310. Přičemž cena jednoho vagonu činí v průměru 90 až 100 tisíc euro. Plán na letošní rok je vyrobit a prodat více než 800 vagonů, což odpovídá tržbě zhruba 1,9 miliardy korun.

Plány jsou veliké

V příštím roce se počítá s výrobou 1450 vagónů. To proto, že se chystá stavba čtvrté linky a nabírání dalších zaměstnanců. Areál někdejší ŽOSky společnost loni odkoupila. Tedy už nejsou v pronájmu, ale pozemky jim patří. S tím souvisí i další opravy. „Na jedné z hlavních hal, do které zatéká, chystáme opravu střechy, která vyjde na 40 milionů,“ uvedl ředitel příklad nákladnosti investic v areálu.

Dnes je Nymwag jednou z nejrychleji rostoucích firem v regionu. Její ředitel vidí budoucnost optimisticky. „Víte, my nejsme žádní výrobci součástek. Kouzlo naší fabriky spočívá v tom, že sem přivezou kus plechu a na konci stojí ten krásný vagon. To vás musí bavit a ta vášeň je v tom cítit,“ uzavřel Petr Vlček.