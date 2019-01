Odpověď na otázku, zda se může vyplatit pojištění dítěte, dávají podle finančního poradce společnosti Partners Václava Valáška příklady z praxe. Dětské pojištění dává smysl především za podmínky pojištění vážných zdravotních komplikací, jako jsou trvalé následky úrazu nebo diagnóza závažného onemocnění.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock.com

„Nedávno dítěti jedněch mých klientů bylo diagnostikováno poměrně těžké astma. Z pojištění dostanou něco přes 300 tisíc korun, což určitě bude stačit na kvalitní léčbu, úpravu bytu a rekonvalescenční pobyty. Nicméně i v tomto případě jsem si jistý, že kdyby rodiče pojištění neměli, tak by situaci zvládli ze svých příjmů,“ říká Valášek.

Horší jsou podle něj situace, kdy rodiče platí pojištění dětem, ale ne sobě. V případě pojistné ochrany dětí stojí na prvním místě vždy dostatečné pojištění rodičů, v jehož rámci ostatně lze i děti připojistit.

Jak zabezpečit rodinu proti nepřízni osudu? Poradíme vám

„Otec živnostník pak spadne z lešení, protože nemá státní nemocenské a ani soukromé pojištění, rodina je zcela bez jeho příjmů. Pak situaci buď zachrání rodinné úspory, pomoc z rodiny, anebo šlápnou do minového pole spotřebitelských půjček, ze kterých už nemusí být úniku a rodina dříve či později finančně zcela ztroskotá,“ dodává.

Pojištění řeší situaci, kdy dojde v důsledku nějaké komplikace (životní, zdravotní) ke snížení příjmů rodiny nebo zvýšení výdajů. Takže kvalitní pojištění rodičů, jakožto nositelů příjmů do rodinného rozpočtu, je zásadní.

Pojištění dětí

U dětské pojistky je třeba rozlišovat, zda chci dítěti kromě pojištění i investovat finanční prostředky, anebo ho jen pojistit. Prioritou životního pojištění by přitom mělo být krytí vážných životních rizik. Investiční složka by měla být vždy až na druhém místě, protože výhodněji investovat se dá i například prostřednictvím pravidelného investování nebo jiných finančních produktů. Praxe ukazuje i na to, že jsou přeceňovány méně významná rizika a podceňují se rizika, která mohou dítěti a rodičům změnit život takřka ze dne na den.

„Například: Většina uzavřených pojistných smluv kryje krátkodobé problémy jako je hospitalizace nebo denní odškodné spojné s úrazem. Pojistné plnění je tak jakýmsi bolestným, které v momentě, kdy se dítě stane invalidním nebo vážně onemocní, nikterak nepomůže. Taková pojistka totiž neřeší finanční náklady spojené s péčí o dítě, ani případný výpadek příjmu jednoho z rodičů, který s dítětem zůstane doma,“ říká mluvčí České asociace pojišťoven Monika Bartlová.

Jak nastavit pojistku

Podle Václava Valáška by ti rodiče, kteří se po sjednání dostatečného pojištění pro sebe rozhodnou i pro samostatné pojištění dítěte, měli vždy klást důraz na krytí rizika plynoucí z vážné nemoci nebo trvalých následků kvůli úrazu. Myslet je třeba na to, kde bude brát rodina peníze v momentě, kdy se bude muset o nemocné dítě starat, a kde bude brát peníze dítě, jemuž vážná nemoc nebo trvalé následky kvůli úrazu zabrání peníze vydělávat.

„Kvalitní pojištění na závažná rizika u dětí, jakou jsou trvalé následky úrazu nebo diagnóza závažného onemocnění je otázka ceny okolo 150 korun měsíčně. Čím měně budete platit pojišťovně, tím více můžete spořit ve výhodnějších finančních produktech – z těchto uspořených peněz pak můžete kompenzovat případné náklady při drobných úrazech a krátkodobých nemocích, a to bez papírování a strachu, že vám pojišťovna plnění odmítne,“ uzavírá Václav Valášek.

Pojistka pro dítěPojišťovny v mnoha případech vylučují z pojistného plnění vrozené vady dítěte, ale na trhu existují i produkty životního pojištění pro dospělé, které kryjí riziko narození dítěte s vyjmenovanými vrozenými vadami. Některé pojišťovny nabízí i krytí invalidity dítěte z důvodu psychických příčin, které jsou častým důvodem dětské invalidity a většina pojišťoven je má ve výlukách. Některé pojišťovny nabízejí také krytí výpadku příjmu, pokud musí rodiče pečovat o postižené dítě.

Článek vznikl ve spolupráci s Partners.