„A bylo tu Popiko - nejen jedno z prvních slov, které si stále žvatlal tehdy tříletý Toník, ale i tvůrčí dílna, která se snaží dělat radost i dalším dětem, jejich rodičům i všem milovníkům přírody,“ říkají o místě, kde vyrábějí především stavebnice hmyzích domečků a ptačích budek, na jejichž sestavení se s rodiči mohou podílet i děti, domečky pro veverky, krmítka pro ptáčky nebo dětské učící věže se zvířátky.

Pod jejich rukama ale občas vznikají i trochu jiná díla. Příkladem jsou třeba dvě repliky historických autíček, s nimiž si na začátku dvacátých let minulého století hrál vnuk prezidenta Škodových závodů Josefa Šimonka. Právě od svého dědy nejspíš malý Mireček dřevěná auta tenkrát dostal.

Se dřevěnou Škodou Sentinel s vlekem a větším autem inspirovaným zřejmě vozem Laurin a Klement 550 MS si pak na zámku Stránov na Boleslavsku hrál i jeho syn Jaromír a později i vnučka Zuzana. Ta dnes se svým manželem Tomášem spravuje majetek svého prapradědečka Josefa, hrad Housku a zámky Lobeč i Stránov, kde se děti nyní setkávají s replikami Mirečkových autíček.

Zámek Stránov

- o prázdninách je otevřen od úterý do neděle od 10 do 17 hodin, v září a v říjnu o víkendech od 10 do 16 hodin

- původně gotický hrad z 15. století, dnešní romantický vzhled získal zámek při novorenesanční přestavbě na konci 19. století

- zámek v roce 1917 koupil prezident Škodových závodů a senátor Josef Šimonek, který tam s rodinou žil až do roku 1950, po znárodnění byl zámek využíván jako dětský domov

- od roku 2003 je Stránov opět v rukou rodu Šimonků, o rok později byl poprvé ve své historii zpřístupněn veřejnosti

- prohlídky zahrnují sál s gotickou kaplí, zrekonstruované interiéry s replikami historického nábytku, sbírku motýlů a brouků, sbírku historických kočárků a panenek, gotickou věž s vyhlídkou