S představiteli Evropské komise generálním ředitelem Ředitelství pro regionální rozvoj Dirkem Ahnerem a zástupcem vedoucího oddělení pro Českou republiku Cristosem Gogosem.

Jednání se týkalo především investičních priorit Středočeského kraje, které prezentoval zástupcům Evropské komise předseda Výboru Regionální rady David Rath. Evropská komise ocenila přístup Středočeského kraje, potvrdila schválení změn v Regionálním operačním programu a zároveň projevila zájem o to, aby projekty, které se týkají zdravotnictví a sociální infrastruktury byly využity jako referenční (vzorové) projekty pro další čerpání peněz z Evropské Unie v letech 2014 - 2020.

David Rath pozval generálního ředitele Dirka Ahnera na náštěvu projektů financovaných z fondů EU ve středních Čechách a ten tuto nabídku přijal.

Zároveň předseda VRR David Rath spolu s ředitelem Tomášem Novotným Evropské komisi představili systém hodnocení hospodárnosti projektů ROP Střední Čechy, který eliminuje zbytečně nadhodnocené náklady u projektů financovaných z Evropské Unie. Tento model by mohl být univerzální nejen pro Českou republiku, ale i pro ostatní země čerpající dotace z Evropské Unie.

Představitelé Evropské komise byli dále seznámeni s ambicí Středočeského kraje a ROP Střední Čechy administrovat evropské fondy počínaje rokem 2014 také pro oblasti inovací, životního prostředí a vědy a výzkumu.

Generální ředitel Dirk Ahner na závěr jednání ocenil vysokou úroveň regionu Střední Čechy v oblasti čerpání prostředků z fondů EU.

Pracovníci nukleárního oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslav mají k dispozici nový přístroj SPECT/CT, který několikanásobně zlepší diagnostické možnosti u některých onemocnění.Slavnostního uvedení přístroje do praxe se zúčastnil hejtman Středočeského kraje David Rath. Přístroj byl pořízen z dotace ROP SČ, která byla ve výši 22,5 milionu Kč.Výhodou nového přístroje je možnost kombinovaného nukleárního vyšetření a rentgenového vyšetření na CT. V praxi to znamená obrovské zlepšení diagnostiky nádorových a zánětlivých onemocnění. Přístroj lze využít i u jiných onemocnění, například plic a ledvin.

Rok 2011 je již pátým rokem, kdy Řídící orgán Regionálního operačního programu Stření Čechy schvaluje žádosti o prostředky z fondů Evropské unie na rozvoj Středočeského kraje.Díky velkému zájmu a mnoha kvalitním projektům ze strany žadatelů patří ROP Střední Čechy mezi operační programy s nejlepšími výsledky, pokud jde o čerpání prostředků z fondů EU.V tomto roce předpokládáme, že rozdělíme mezi žadatele minimálně 3 miliardy Kč. Nejvíce prostředků by mělo směřovat do oblasti dopravy, ale stejně tak budou poskytovány evropské prostředky do oblasti cestovního ruchu, školství, zdravotnictví, sociální infrastruktury či volnočasových aktivit. Dále budeme důsledně kontrolovat hospodárnost projektů. Díky tomuto přístupu se nám podařilo v uplynulých dvou letech ušetřit na schválených projektech více než 400 milionů Kč.Jsme rádi, že žadatelé začali ve větší míře využívat možnost platby prostředků z fondů EU průběžně a nikoliv následně po skončení projektu. Díky tomuto postupu, který uplatňuje ROP Střední Čechy, žadatelé nejsou nuceni zabezpečit financování projektů z úvěrů či vlastních zdrojů ale dostávají prostředky z fondů EU průběžně. ROP Střední Čechy připravuje řadu seminářů pro žadatele v průběhu roku s cílem informovat o podmínkách čerpání fondů EU.V tomto roce také zahájíme přípravu na nové programovací období v letech 2014-2020 s cílem získat pro Středočeský kraj významné prostředky z fondů EU i pro následující období. Našim společným hlavním cílem i pro tento rok je co nejefektivnější využití fondů EU pro růst životní úrovně občanů Středočeského kraje, což se nám díky aktivnímu přístupu žadatelů o dotace daří.