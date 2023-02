První sériový letoun L-29 Delfín byl vyroben v roce 1963, připomněla Radka Černá z centrály společnosti Aero Vodochody AEROSPACE (vyvíjený prototyp poprvé vzlétl dokonce již v roce 1959). Během šesti desítek let firma Aero vyrobila 6,7 tisíce proudových letadel. Prozatím na konci této cesty je „Engéčko“: nový cvičný letoun L-39NG, jehož sériová výroba začala loni.

Nový cvičný letoun: sotva se začal vyrábět, tvůrce dostal armádní medaili

Prezident a generální ředitel Aero Viktor Sotona upozorňuje, jak výjimečná je pozice firmy: „V současné době je na celém světě jen devět leteckých společností, které jsou schopny vyrobit kompletní vojenský cvičný letoun od návrhu až po finální certifikaci. Naše společnost je jednou z nich.“

Připomněl, že připravit takovýto stroj na cestu k odběratelům neznamená jen vymyslet koncepci, vše odzkoušet, následně začít vyrábět a současně přesvědčovat možné odběratele o přednostech tohoto modelu. „Celý proces zahrnuje nejen návrh, výrobu, testování a certifikaci, ale také trénink pilotů, servis a údržbu, modernizaci letadel, integraci zbraňových systémů nebo logistickou podporu,“ upozornil Sotona. Během své životnosti, jež může převýšit 40 let, se tak tyto stroje do dílen výrobce opakovaně vracejí.

Proudové letouny se značkou Aero

L-29 Delfín



Letoun L-29 DelfínZdroj: archiv Aero Vodochody AEROSPACE

- Šlo o první proudový letoun kompletně navržený a vyrobený v Československu.

- Z celkem 3665 cvičných letounů vyrobených v letech 1963 až 1974 vzniklo v Aero 1943 kusů a a v továrně LET v Kunovicích zbývajících 1722 kusů.

- Dvojmístný L-29 měřil na délku 10,81 m, rozpětí křídel měl 10,29 m. Dosahoval maximální rychlosti 655 km/h a měl dolet 900 km. V malých počtech byly vyrobeny i různé verze jednomístné.

- Využití bylo rozmanité. Dva letouny L-29 dokonce sloužily na americké vrtulníkové výsadkové lodi USS Bonhomme Richard jako součást výcviku některých bojových činností. Delfín se využíval i pro přípravu kosmonautů na jejich mise. Bojové nasazení cvičných strojů je nejznámější z roku 1973, kdy je v rámci konfliktů arabských zemí s Izraelem využila egyptská armáda k útokům na izraelské tanky.



L-39 Albatros

Letoun L-39 AlbatrosZdroj: archiv Aero Vodochody AEROSPACE

- Dnes již legendárního Albatrosu, který stále zůstává nejpoužívanějším proudovým výcvikovým letadlem na světě, Aero v letech 1971 až 1999 vyrobilo a dodalo zákazníkům celkem 2,9 tisíce. Stovky L-39 se stále používají – slouží u desítek vojenských provozovatelů i v řadě demo týmů (skupin vystupujících na leteckých přehlídkách).

- První létající prototyp (po renovaci) je v současné době vystavený v leteckém muzeu v pražských Kbelích.

- V roce 2020 se L-39 poprvé (v České republice) objevila na poštovních známkách. Známka o rozměrech 33x26 mm byla vydána ve čtyřmilionovém nákladu.

- Na L-39 mimo jiné trénovala posádka čtyř vesmírných turistů, kteří se poté vydali na průlomovou kosmickou misi na lodi Crew Dragon firmy SpaceX Elona Muska (ten Albatros v minulosti osobně pilotoval a jeho letové vlastnosti chválil).

- Letouny L-39 zanechaly významnou stopu i v celosvětově úspěšném filmu Top Gun: Maverick. Herci v nich trénovali lety a dechberoucí letecké záběry vznikly ve speciálně upraveném L-39 s názvem Cinejet.

- V roce 2022 se v rámci propagační akce spojené s reklamou na hodinky uskutečnil unikátní závod (na zemi) mezi Albatrosem a závodním monopostem F1 pilotovaným Lewisem Hamiltonem. Formule měla po rozjezdu navrch, ale záhy zaostala.

- Mezi roky 1992 a 1996 se ve Vodochodech vyrobilo 60 letounů L-59 Super Albatros. Kombinovaly konstrukční vlastnosti L-39 s výkonnějším motorem a pokročilou avionikou.

- Jeden ze dvou prototypů L-59 je vystavený přímo v areálu firmy Aero (před administrativní budovou). Druhý kus se mimo jiné používá při zkouškách vystřelovacích sedadel.

- S Albatrosem si je možné „zalétat“ i doma – je totiž součástí jednoho rozšíření (závody v Renu) populárního leteckého simulátoru Flight Simulator od Microsoftu.



L-159 ALCA

Letoun L-159 ALCAZdroj: archiv Aero Vodochody AEROSPACE

- Podzvukový bojový letoun L-159 ALCA se vyráběl v letech 1997 až 2003. Postupně vzniklo 72 letounů v několika verzích.

- Letouny L-159 využívají Vzdušné síly Armády České republiky.

- I když se často tyto letouny nazývají „alky“, vodochodský letoun neodkazoval k ptákovi z čeledi rackovitých: zkratka ALCA znamenala označení pokročilého lehkého bojového letounu (Advanced Light Combat Aircraft).

- Potenciál stroje využívá společnost Draken Europe, zaměřující se na výcvik vojenských pilotů. L-159 jí v roli agresora pomáhá při tréninku pilotů bojových letounů RAF, kteří létají i na nejmodernějších strojích F-35.

- Zkušenosti s L-159 má také bojový pilot Aleš Svoboda, který se stal členem záložního týmu astronautů Evropské kosmické agentury (ESA). Na tomto stroji z Aero létala rovněž první česká vojenská pilotka Kateřina Hlavsová.

- Nedávno se nad letištěm ve Vodochodech proletěl prototyp s označením L-159 T2X. Šlo o testování nových prvků letounu v souvislosti s pracemi na vývoji a modernizaci L-159.



L-39NG

Letoun L-39NGZdroj: archiv Aero Vodochody AEROSPACE

- L-39NG je nový cvičný letoun z produkce Aero. Za hlavní přednosti výrobce označuje vynikající letové vlastnosti, nízké provozní náklady, vysokou spolehlivost a životnost až do roku 2070.

- Zahájení vývoje nového cvičného letounu z Aero bylo oznámeno v roce 2014. První prototyp (s označením 7001) vzlétl v prosinci 2018. V roce 2022 letoun získal plnou certifikaci v souladu s požadavky a systémy EU a NATO.

- Engéčko je dlouhé 11,7 m a má rozpětí křídel 9,38 m. Dosahuje maximální rychlosti 780 km/h a s přídavnými nádržemi má dolet až 2,5 tisíce kilometrů.

- V minulém roce se v Aero naplno rozjela sériová výroba, a to po 19 letech od výroby posledního letadla vlastní konstrukce. V současnosti má Aero objednávky na 34 letounů L-39NG; výrobní kapacita je zaplněna až do roku 2025.

- Mezi prvními zákazníky je i český státní podnik LOM Praha. Zatím čtyři L-39NG budou sloužit pro základní a pokročilý výcvik pilotů Vzdušných sil Armády České republiky v Centru leteckého výcviku v Pardubicích.



Zdroj: Aero Vodochody AEROSPACE