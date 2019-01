Střední Čechy - Regionální operační program Střední Čechy vstoupil do čtvrtého roku své existence, a to svádí k bilancování.

Přestřižení pásky u příležitosti slavnostního otevření Komunitního centra Kolárka v Kolíně. | Foto: archiv VLP

Mohu proto dnes s potěšením konstatovat, že náš region rozhodně má potenciál zajímavých projektů a žadatelé neztrácejí odvahu se do nich pouštět - to jsou dva nejzákladnější předpoklady pro úspěšnou realizaci dotační politiky.

Fungování Regionálního operačního programu Střední Čechy dostálo v poslední době několika pozitivních změn. Především jsme si nově definovali naše priority. Nepovažujeme totiž za smysluplné, aby se za peníze z Evropské unie stavěly luxusní hotely a nejrůznější wellness centra. Upřednostňujeme naopak investice do základní veřejné infrastruktury jako je školství, zdravotnictví či doprava.

Nově jsme zavedli také hodnocení oblastí, do kterých mají peníze směřovat. Zvýhodňujeme a nadále budeme zvýhodňovat, především ty části Středočeského kraje, které se potýkají s vyšší nezaměstnaností a dále místa, kde existuje nějaký reálný a citelný nedostatek. V praxi to znamená, že budeme prioritně podporovat např. školky v obcích, kde je hodně dětí a stávající kapacity jsou nedostatečné a zároveň tam, kde do stávající infrastruktury nebylo dlouhou dobu investováno a školka slouží jako spádová i pro děti z ostatních obcí.

K podobně významné změně došlo i v oblasti hodnocení jednotlivých žádostí. U každé žádosti posuzujeme přiměřenost nákladů a to tak, že plánovanou cenu porovnáváme s celostátními tabulkami průměrných cen. Důslednou kontrolou hospodárnosti projektů, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy našel v minulém roce rezervy v nákladech na projekty ve výši stovek milionů korun. Díky takto uspořeným prostředkům se dostalo na více projektů či byly ušetřeny prostředky, které budou využity v dalších výzvách.

Věřím, že Regionální operační program Střední Čechy bude i v dalších letech fungovat ku prospěchu celého našeho kraje a že bude přispívat k jeho rozvoji a tím i ke spokojenějšímu životu všech jeho obyvatel. Středočeský kraj si to zaslouží.

MUDr. David Rath, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy

ROP Střední Čechy je jedním z prvních operačních programů, který toto opatření v praxi zavádí. Díky novému systému proplácení prostředků – tzv. modifikovanému režimu ex-ante – nemusí příjemci dotace projekt předfinancovávat z vlastních zdrojů, jak tomu bylo doposud. Peníze příjemci dostanou od Úřadu Regionální rady dopředu.„Zavedení modifikovaného režimu ex-ante plateb je jedním z řady opatření, která mají zjednodušit a urychlit čerpání z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Příjemci dotace jednoznačně ušetří na úrocích a dalších bankovních poplatcích“, říká ředitel Úřadu Regionální rady Tomáš Novotný.Tento postup se týká hlavně plateb za stavební práce, dodávky či služby prováděné v průběhu realizace projektu. Zavedení tohoto opatření pak v praxi znamená, že příjemce dotace obdrží z Úřadu Regionální rady na účet peníze ještě před datem splatnosti jednotlivých faktur. Lhůta splatnosti faktur by proto měla být stanovena nejméně na 60 dnů, v rámci kterých bude Úřadem prověřena správnost faktur a odeslány peníze na účet příjemce.ROP Střední Čechy je jedním z prvních operačních programů, který toto opatření v praxi zavádí.

