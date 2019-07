V prvním roce kraj touto formou podpoří 14 projektů, sdělila Deníku Mirka Kremrová ze SIC. Na pomoc vedení firem v rámci tohoto programu, jehož název vychází z označení PLATform for INNovation (což asi není nutné z angličtiny překládat), kraj letos vyčlenil 1,3 milionu korun. Peníze poslouží k zaplacení zkušených manažerů, kteří vedení firem – zpravidla majitelům – poskytnou rady, jak dále postupovat směrem k rozvoji. „Například v oblasti nových produktů či rozvoje obchodu, strategie a vnitrofiremní organizace a hodnot nebo efektivního řízení finančních zdrojů a interních procesů,“ přiblížil tuto nabídku Pavel Jovanovič, business development manažer SIC.

Už se tak děje, konstatovala Kremrová. „Koncem května zahájilo SIC první dvě koučinkové aktivity ve středočeských firmách, uvedla s tím, že první změny naplánované za pomoci externích expertů už začínají být vidět. A mohou být i nepřehlédnutelné.

V té souvislosti Kremrová zmínila klecanskou společnost AVAPS; podnik se 60 zaměstnanci a ročním obratem kolem 150 milionů korun, který na trhu s požárními uzávěry a kouřovými zábranami působí již 21 let. „Otec-zakladatel se nyní rozhodl předat výkonné řízení ve firmě svému synovi,“ informovala.

Generační obměna ve vedení

Byznys kouč Milan Pařil, který působí jako jeden z expertů programu SIC Platinn, v té souvislosti oceňuje „upřímnou snahu majitele zachovat a dále rozvíjet rodinný podnik“. „V počátku procesu obměny proběhlo poměrně uvážené rozhodování, zda najmout profesionální management – nebo podstoupit náročnější cestu následnictví,“ vysvětlil Pařil, který u změn ve vedení firmy asistuje. „V první fázi půjde o podporu nově nastupujícího ředitele v zavádění nové celofiremní strategie a vybudování si přirozeného respektu a autority u vedoucích jednotlivých oddělení. Následně bude tématem zdravé předávání plných rozhodovacích pravomocí ze stávajícího majitele a ředitele na syna,“ přiblížil svoji úlohu.

Dosavadní šéf Pavel Novotný připomněl, že pro další rozvoj je nutné najít nový styl vedení, nové možnosti a příležitosti včetně orientace na export. „Nastala doba, kdy syn přebírá řízení běžného provozu – a já osobně bych se rád věnoval více vizím a strategickým plánům společnosti,“ přiblížil, jak změna prospěje rozvoji. Od syna Filipa, který do firmy nastoupil začátkem roku 2016 a prošel „kolečkem“ po jednotlivých odděleních, očekává, že pod jeho vedením se společnost do roku 2025 stane jedničkou v oboru roletových požárních uzávěrů na evropském trhu. „První fáze následnictví nebudou jednoduché,“ míní Filip Novotný. „Otec si v průběhu času u našich zaměstnanců získal respekt a přirozenou autoritu – stejně tak jako u mě za celý můj život,“ naznačil, že bude mít co dělat, aby se tátovi vyrovnal.

Nové možnosti a nové trhy

Jiným směrem se rozvíjí koučink v mladoboleslavské společnosti Montana, firmy s více než 70 zaměstnanci a ročním obratem přes 200 milionů korun, k jejímž významným činnostem patří dodávky automatizovaných strojů (a to zvláště pro automobilový průmysl). To je obor, který se podle slov generálního ředitele Martina Kouřila intenzivně rozvíjí: poptávka po průmyslové automatizaci vzhledem k nedostatku pracovní síly na trhu roste. „Za poslední dva roky se nám podařilo nastartovat růst společnosti,“ potvrzuje Kouřil, že se firmě daří. Ovšem s dodatkem, že to přináší i nové úkoly a výzvy: zvláště v oblasti plánování kapacit a projektového řízení u vývojových a komerčních projektů. „Také bychom se chtěli posunout i mimo náš cílový sektor, kterým je automotive,“ plánuje Kouřil.

Právě s tím chce v roli kouče pomoci Břetislav Veselý, další z osmi desítek expertů programu SIC Platinn. Chválí přístup ředitele firmy, který cítí potřebu poradit se s někým zkušeným a získat rady od člověka, který sám řešil podobnou situaci. „Například jak postavit a řídit projektové týmy a plánovat související procesy,“ poznamenal Veselý. S dodatkem, že užitečný bude i pohled zvenčí na možnosti nastavení plánovacích procesů – či třeba měření výkonnosti firmy.