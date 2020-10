Podnikatelé, kterým opatření omezila provozy, budou moci za 3. čtvrtletí žádat o příspěvek na komerční nájemné do výše 50 procent. Dotace přitom nebude podmíněna slevou od pronajímatele. Maximální výše podpory bude deset milionů korun. S vyhlášením výzvy se počítá v říjnu. „Pro všechny provozovatele, kteří musí mít zavřeno, uhradíme nájemné v příspěvku 50 procent po dobu tří měsíců,“ uvedl ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček a doplnil, že vláda hodlá tyto finance získat z dotačního programu EU.

O příspěvek na nájem budou moci žádat stravovací zařízení, hudební a taneční kluby a podobné podniky, kina, kongresy, veletrhy, výstavy, herny a kasina. Dále mohou žádat o podporu komerčně provozovaná sportoviště jako kurty, kluziště, kurty či tělocvičny. Program bude otevřený také bazénům a umělým koupalištím, saunám a wellness. Nárok na podporu budou mít také zoologické zahrady, komerčně provozovaná muzea, galerie, památkové objekty či planetária. Pomoc se vztahuje také na zařízení zaměřené na zájmovou, výchovnou a vzdělávací činnost pro děti a mládež od šesti do 18 let.

Vláda prodloužila také jeden z příspěvků programu Antivirus A. Firmy, které musely zavřít, budou mít nárok na proplacený celých mezd zaměstnanců až do výše 50 tisíc korun, a to až do konce letošního roku. Potvrdila to ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. „Těmto firmám, pokud postaví své zaměstnance na překážky v práci, vznikne od 1. října nárok na plné náhrady superhrubé mzdy až do výše 50 tisíc korun,“ upřesnila.

Podnikatelům, které vládní opatření zasáhla, navíc ministerstvo financí odloží všechny úhrady DPH, daně z příjmu a silniční daně do konce roku. Ministryně financí Alena Schillerová doplnila, že opatření se týká podnikatelů s převažujícím oborem činnosti, na které vládní zákazy přímo míří. „Generální pardon ještě finalizujeme, podepíšu ho dnes odpoledne,“ informovala ministryně. „Prominu tím veškeré sankce, které by z pozdního podání vyplynuly.“

Bonus pro živnostníky

Schillerová také navrhne vládě bonus pro OSVČ a malé společnosti s ručením omezeným bez zaměstnanců, které nedosáhnou na podporu z programu Antivirus. Příspěvek má činit 500 korun denně za celou dobu uzavření nebo omezení provozoven.

Kompenzaci dostanou také provozovatelé zájezdové autobusové dopravy. Na pokrytí ztrát z koronavirové krize dostanou náhradu vyplácenou za sedačku a den. Pro ně vláda přichystala celkovou sumu ve výši jedné miliardy korun. „Tato miliarda bude pro dopravce, kteří splňují kritéria Euro 2 až Euro 6,“ upřesnil Havlíček.

Umělci a podnikatelé v kultuře budou moci žádat o dotaci v pokračování programu COVID kultura. Na tuto pomoc je v něm vyčleněno 750 milionů korun. Podporu budou moci dostat ti, kdo měli kvůli zavedeným opatřením proti šíření koronaviru zbytečně vynaložené náklady či nemohli kvůli opatřením pokračovat ve své umělecké nebo kulturní činnosti. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) řekl, že pro jednotlivce je určena jednorázová podoba 60 tisíc korun do konce roku a podnikatelé mohou v rámci uznatelných nákladů žádat až o deset milionů korun.

Alespoň částečné náhrady škod se dočkají také organizátoři zrušených sportovních akcí. Vláda dnes schválila pokračování programu COVID sport, na který bude mít vyčleněny finance až do výše 500 milionů korun. „Program je zaměřen na sportovní kluby, společnosti aktivní na úrovni první nebo druhé ligy. Kluby, které nejsou tak bohaté, budou mít výrazně větší podíl kompenzovaných nákladů, než ty špičkové,“ uvedl Havlíček.

Jednání Evropské rady

Vláda měla dnes jedná také o mandátu premiéra Babiše na summit Evropské rady, který se uskuteční ve čtvrtek a v pátek v Bruselu. Na zasedání by se prezidenti a premiéři zemí EU měli věnovat mimo jiné klimatické politice či vrcholícím rozhovorům o budoucích vztazích EU s Velkou Británií.

Babiš v úterý uvedl, že vláda vyhlásí výběrové řízení na nového předsedu antimonopolního úřadu. Kabinet to podle něj může projednat příští pondělí, nebo už dnes. Současný šéf úřadu Petr Rafaj minulý týden předal Zemanovi rezignaci na svou funkci. Z čela úřadu odstoupí k 1. prosinci. Odvolání Rafaje, který čelil kritice třeba kvůli postupu jeho úřadu v tendru na nový mýtný systém, prezidentovi navrhovala vládní koalice.