Jedna z možností se rýsuje v podobě, že si budou moci lidé přijít koupit něco s sebou. Není totiž jisté, zda počet hostů nepřesáhne povolený počet na jednom místě v součtu s personálem.

Martin Medek je majitel Beer nad Burger baru Němý medvěd. „Samozřejmě nařízení vlády respektujeme. Myslíme si, že situace se nedá zlehčovat. Našeho provozu se určitě dotkne,“ řekl. Lidé podle jeho slov na čtvrteční večer pár rezervací rušili, ale nejednalo se o zásadnější počet. „Lidé se do telefonu nepřiznají, že ruší rezervaci kvůli obavám z koronaviru, ale nemáme ten pocit, že by to tak bylo,“ uvedl. Stejně tak ani nechystají žádný večírek, než začne zákaz platit.

Opatření ani nepřinese problém v tom, že by museli vyhodit zásoby jídla. „Zakládáme si na čerstvosti, denně odebíráme čerstvé suroviny, to problém nebude,“ odpověděl na dotaz, zda suroviny nepřijdou nazmar kvůli zákazu.

Online reportáž

Finančních dopadů se obává také Tomáš Kutlík, provozní a majitel restaurace Na Hradbách v Mělníku. „Místo do jedenácti večer budeme mít otevřeno do večera, budeme řešit omezení kapacity,“ řekl. Podnik měl nasmlouvané různé události a oslavy. „Teď nedělám nic jiného, než vyřizuji telefonáty. Lidé volají a omlouvají se, že nepřijdou. Docela to chápu, lidé mají obavy z informací kolem nich,“ řekl Tomáš Kutlík. Z nasmlouvaných třiceti objednávek jich zůstalo šest.

A jaké bude řešení celé situace? „Nesmíme usnout na vavřínech. Budeme dělat rozvoz, restaurace bude bez klientů, ale hosty budeme zavážet na základě jejich telefonických objednávek,“ odpověděl na dotaz. Žádnou speciální rozlučkovou akci poslední den ale nechystali. „Není co oslavovat, nebo proč se scházet. Spíše je to celé smutné,“ dodal.

Situaci také řeší kavárny, třeba mělnická Donnie Brasco. „Snažím se zorientovat v tom, co můžeme a co nemůžeme. Ale jestli zakážou lidem chodit do hospod, a přitom je povoleno, aby byla otevřená obchodní centra a hromadná doprava, tak mi to přijde nesmyslné,“ řekla majitelka Kristýna Binder Roubíčková. „Zatím zjišťuji, co je možné. Je to pro mě těžká situace, ani nevíme, jak to bude dlouho trvat,“ řekla. Poslední den plánovala otevřít do limitu lidí, co je povolené. „Je těžké zjistit nová pravidla, každou chvíli se vše mění a je tolik informačních kanálů,“ dodala.