Chmelaři si problém nakonec vyřešili. Do chmelnic vyrazili dělníci z podniků, kde byl omezený provoz, studenti nebo brigádníci, které sehnaly agentury.

„Samozřejmě s vyššími náklady kvůli všem opatřením. Noví brigádnici se navíc museli práci učit, měli nízký výkon. Nyní už končí druhé zavádění na chmelnicích,“ poznamenal Jaroslav Mikoláš, předseda středočeské agrární komory, s tím, že je otázkou, jak to bude se sklizní chmele i ovoce a zeleniny. „To se řeší včetně možného příjezdu zahraničních brigádníků,“ doplnil.

Nemožnost přijmout brigádníky ze zahraničí by ovšem udělala mnohým čáru přes rozpočet, což potvrzuje i zemědělec Pavel Verner z Ledčic na Mělnicku. „Hlavně u těch, kteří pěstují zeleninu, se něco takového dá vykompenzovat jen těžko,‟ říká a dodává, že on sám moc brigádníky nenabírá, jelikož do práce zapojuje celou svoji velkou rodinu. „Studenti o takovou brigádu moc zájem nejeví. Dělali jsme na polích například pokusy a většinou tam přijeli tak tři čtyři studenti, a to jich bylo v ročníku například sto padesát,‟ popisuje Pavel Verner.

Převážně s rodinou pracuje také zemědělec Zbyněk Zelenka ze Mšena. „Nejsem totiž úplně tak velká firma, abych přijímal brigádníky,‟ vysvětluje s tím, že vzhledem k tomu, že se nevěnuje například pěstování zeleniny, se bez brigádníků obejde. „Z pětadevadesáti procent dělám tu práci sám,‟ přibližuje.

Šance pro studenty

Brigádníky si ale letos snaží zajistit zemědělec Jiří Jakubec z Nedomic. Zatím se mu podle jeho slov ovšem nikdo nehlásí, ani z řad studentů. „Vzhledem k nejistotě v oblasti přijímání pracovníků ze zahraničí mají studenti větší šanci takovou práci získat, ale nejeví o ni zájem,‟ potvrzuje Jiří Jakubec.

V tom, že se studentům zvyšuje šance získat brigádu, se s ním shoduje také například Václav Hlůže z firmy Agro Liblice. „O takovou práci teoreticky zájem mají, ale ten upadá, jakmile zjistí, že musí pracovat rukama a nemohou držet v ruce telefon. Nikdy ale nebyli všichni pracovití a vždy se vyselektovalo asi dvacet procent dobrých. Teď se ale mezi nimi nikdo takový nenachází,‟ popisuje Václav Hlůže svoji zkušenost s tím, že studenti si mohli v této firmě přivydělat vždy. Jak předesílá, brigádníky prý Agro Liblice stále přijímá.

I zde navíc představuje nejistota z hlediska přijímání zahraničních pracovníků jistou komplikaci. „Nějak se s tím ale vypořádáme,‟ dodává Václav Hlůže.

Jiří Štraub