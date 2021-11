Ani papír, ani směsný odpad. Kam s nápojovými kartony?

Tereza Pavcová





Je to papír? Není to papír? Je i není. Nápojové kartony mají vlastní odpadovou kategorii a do směsného kontejneru rozhodně nepatří. Text vyšel v časopise Receptář.

Sbírka potravin | Foto: Deník/Vilém Maruš

Skladné, lehké a snadno rozpoznatelné. Právě proto je upřednostňují výrobci stejně jako zákazníci. A vytřídit už je dnes můžeme na každém druhém rohu. Ročně se díky tomu z českých obcí sveze téměř pět tun vytříděných nápojových kartonů. Což je i vzhledem k tomu, že se u nás začaly třídit až v roce 2003, celkem slušné číslo. Oranžové kontejnery, popelnice, případně další nádoby s oranžovým víkem, a někde i jen oranžové pytle označené samolepkou, se snadno plní i díky tomu, jak snadné je přidat pár sešlápnutých nápojových kartonů například k papíru nebo plastu a u kontejneru je jen znovu protřídit. Co je karton Až 75 procent nápojového kartonu sice tvoří silná vrstva papíru, ale není to jeho jediná složka. Ostatně proto se také při kontaktu s tekutinou nenasákne a nepromočí. V zásadě existují dva typy nápojových kartonů. Takzvané aseptické kartonové obaly se používají pro trvanlivé výrobky, jako je například trvanlivé mléko označované zkratkou UHT nebo některé další, speciálně ošetřené nápoje jako ovocné šťávy nebo dětské nápoje v krabičce. Třídit papír se vyplatí. Víte, kolik ušetříte stromů? Přečíst článek › Zjednodušeně řečeno pro nápoje, které není potřeba před otevřením skladovat v chladu. Tyto obaly mají celkem šest vrstev, kromě papírové, té pevné, taky hliníkovou, která chrání před světlem, a čtyři polyetylenové, které nepustí vodu ven a mikroorganismy dovnitř. Společně zajišťují větší odolnost obalu, který může chránit svůj obsah i několik měsíců nebo let. Druhé, neaseptické nápojové kartony jsou tvořené jednou silnou vrstvou papíru a třemi vrstvami polyetylenu a používají se pro pouze pasterizované výrobky, tedy ty, které je potřeba i před otevřením skladovat v chladu a nemají zdaleka tak dlouhou spotřební lhůtu. Typicky tedy pro čerstvá mléka, kefíry, jogurtové nápoje a podobně. Sto let stará novinka U nás se nápojové kartony objevily ve velké míře až po revoluci a postupně vytlačily své předchůdce, silné plastové sáčky, v nichž se tehdy prodávalo mléko. A částečně také sklo, v němž jsme si tehdy kupovali džusy i mléčné výrobky. Kartony byly jednoduše skladnější a také lehčí, a tím pádem levnější na přepravu. Původní americký patent byl přitom udělen už v roce 1915 a ve Spojených státech se mléko v kartonu běžně prodávalo od třicátých let minulého století. Oranžový kontejner: Co dovnitř patří „Krabicové“ obaly od mléka, kysaných výrobků, vína či džusů všech velikostí a tvarů. Označené jsou zkratkou C/PAP a číslem 81 nebo 84, případně bez čísla. Před vytříděním je lepší ze znovu uzavíratelných kartonů odstranit plastová víčka, a ta vytřídit do plastů. Třídíte správně? Ne každý plast patří do žlutého kontejneru Přečíst článek › Kartony by také neměly obsahovat větší zbytky původního obsahu, vyplachovat je ale nutně nemusíme, pokud nám nevadí, že by zvlášť neaseptické kartony mohly začít po pár dnech zapáchat. Pak je lepší je vypláchnout anebo chodit vyhazovat častěji. Rozhodně je ale nutné je před vytříděním pořádně sešlápnout – naprostá většina kontejnerů je proto také vybavená speciálním úzkým otvorem pro vhazování, který sešlápnutí jen podporuje. Velká krabice se do něj zkrátka nevejde. Oranžový kontejner: Co dovnitř nepatří Sáčky a obaly ze směsi plastů, například od kávy, instantních potravin a další jim podobné. Do oranžových kontejnerů není možné třídit ani nápojové kelímky například od čaje nebo kávy. Benefit pro nové předplatitele:

V řadě obcí se ovšem nápojové kartony vyhazují společně s plasty nebo papírem – recyklují se koneckonců velmi často právě v papírnách. Pokud ovšem patří do stejného kontejneru jako jiný tříděný odpad, vždy o tom informuje oranžová samolepka na kontejneru nebo popelnici. Házet je bez této dodatkové informace do kontejneru na papír, pokud stojí o pár ulic dál ten na kartony, zkrátka nemůžeme. Recyklace Je to trochu podobné jako s většinou plastů. Nápojové kartony se nedají zrecyklovat v pravém slova smyslu, ale z jejich části nebo z celých kusů je možné vyrobit další produkty. První variantou je takzvané zpracování mokrou cestou. Vytříděné kartony se svezou do papíren, tady se ve speciálních kádích metodou vířivého rozvláknění rozmáčí, oddělí od plastové a případně i hliníkové složky a z papírové části se nakonec vyrobí další papírové výrobky. Zbylý plast a hliník se pak použijí buď jako palivo, nebo se, v menším procentu případů, také dál recyklují. Třídíme sklo: čiré do bílého, barevné do zeleného. A co zrcadlo nebo porcelán? Přečíst článek › Z celých nápojových kartonů je pak možné vyrobit izolační a stavební desky. Pro tento účel se kartony, bez plastových víček, nadrtí, vyperou a usuší. Nakonec se z nich při vysokých teplotách lisují desky velmi podobné sádrokartonu, které se také stejným způsobem používají. Zní to lákavě? Stačí jich nasbírat 30 000, a může se začít stavět. Jedinou nevýhodou je, že suché zpracování nápojových kartonů se u nás zatím neprovádí a obaly se vyvážejí nejčastěji do Německa. Tetrapack, purepack a další Je to jako s luxem a vysavačem. To první je, stejně jako názvy z titulku, značka, to druhé naopak zahrnuje všechny výrobky podobného typu. Takže ačkoli se označení tetrapack často používá jako univerzální, správně se všechny obaly tohoto typu souhrnně nazývají nápojový karton, ať mají jakékoli složení. Zároveň ale některé firmy, jako třeba Madeta, začínají uvádět na trh nápojové kartony z recyklovaného a neběleného papíru a nakupují papír s označením FSC, tedy pocházející z udržitelného a férového lesního hospodářství. Z recyklovaných desek, třeba v kombinaci se starými dřevěnými prkny, se staví celé domy



Časopis můžeme považovat za oblíbené fórum kutilů a zahrádkářů, kde si všichni mohou vyměňovat rady, inspiraci, nápady z oblasti zahrádkářství, kutilství v dílně a v domácnosti, vaření, zdraví nebo chovatelství.



Těšit se můžete na poradenské rubriky renomovaných odborníků ze všech uvedených oblastí, ale i vysoce odborné články. Nezapomíná se ani na novinky v pracovních postupech, materiálech a výrobcích.

