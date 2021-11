Šetrnější prášky se nakupují i používají stejně snadno jako ty běžné. Díky tomu, že neobsahují žádné agresivní chemické přísady, jsou většinou vhodné také pro děti a lidi s citlivou pokožkou, jako jsou alergici a atopici, a navíc jde z velké většiny o produkty netestované na zvířatech a neobsahující složky zvířecího původu, takže je ocení také vegani.

Ekologické praní prádla ale zároveň provází řada pověr. Od těch, že jde jen o nefunkční prostředky, za které zbytečně utratíme mnohem víc peněz, po ty, že ekoprášky nedokážou vyprat to, co konvenční prostředky svedou levou zadní. Na všech může být trocha pravdy.

Některé prášky a gely mohou být opravdu hodně drahé, ale další prostředky jsou zase extrémně levné anebo třeba vyžadují větší počáteční investici, ale jejich spotřebování nám bude trvat roky. A zatímco chemie funguje všude téměř stejně, v případě přírodních prostředků je třeba trochu hledat a postupně zjistit, co vyhovuje nám samotným a jak si třeba konkrétní způsoby praní rozumí s naší pračkou a také stupněm tvrdosti vody.

Možností, jak prát bez chemie, je ale dnes naštěstí tolik, že pokud se rozhodneme šetřit peníze i přírodu zároveň, svůj způsob si určitě najdeme.

Ekologické prášky a prací gely

CO TO JE:

Prací prostředky, které neobsahují složky škodící přírodě, tedy krajině, vodě ani zvířatům.

JAK TO FUNGUJE:

Obsahují většinou suroviny, které se k praní používaly dávno před rozvojem chemie jako oboru a chemického průmyslu, případně takové, které nejsou toxické. K ovonění prádla používají přírodní silice anebo éterické oleje, ale často nevoní vůbec, což může být pro někoho ze začátku problém.

Používají se ovšem naprosto stejně jako obyčejné prášky a gely, většinou však bývají koncentrovanější, a tak je potřeba si zvyknout na nižší dávkování pro stejné množství prádla. Dnes už je navíc nabízejí i běžné drogerie a většina supermarketů, takže není problém koupit je třeba při nákupu potravin a naprostá většina ekologických pracích prášků dnes stojí srovnatelně (pokud počítáme cenu za jednotlivou prací dávku), jako konvenční prací prostředky.

CENA:

4–10 Kč za prací dávku

Mýdlové ořechy

CO TO JE:

Sušené plody indického opadavého stromu Sapindus mukorossi, které se v Indii a Nepálu používají nejen k praní několik tisíc let. Po opadání ze stromů se lepkavé plody usuší a použijí tak, jak jsou, nebo se z nich vyrobí další prací a čisticí prostředky (gel vzniká pouhým povařením ořechů ve vodě).

JAK TO FUNGUJE:

Ořechy obsahují velmi vysoké množství saponinů, tedy přírodní látky, která pění a také funguje jako mýdlová voda – čistí a perou. Jejich používání vyžaduje znalost stupně tvrdosti vody, kterou v pračce používáme, a taky obecně povědomí o množství prádla, kvůli správnému dávkování množství ořechů.

Na druhou stranu v látkovém sáčku je můžeme doplňovat průběžně podle toho, jak se budou opírat a rozpadat. Prádlo změkčují, ale neobsahují bělicí složky, k bílému prádlu se proto doporučuje přidávat odstraňovač skvrn anebo bělič, případně ho před praním máčet.

CENA:

2–5 Kč za prací dávku, podle stupně tvrdosti a znečištění prádla

Prací ubrousky, desky nebo pásky

CO TO JE:

Koncentrovaný prací prostředek ve formě pevných pásků nebo ubrousků (na omak se mohou zdát lehce pěnové). Neobsahují agresivní chemikálie, bělidla ani barviva, díky tomu je ocení i alergici. Jsou vhodné i pro praní při nízkých teplotách, většinou od 30 °C.

JAK TO FUNGUJE:

Proužky se vkládají přímo do bubnu pračky a dávkují se jak podle zašpinění, tak množství prádla. Někdy stačí dát polovinu, jindy pro jistotu dva, přesné informace vždy uvádí výrobce na obalu. V každém případě se při praní úplně rozpustí.

Jsou ideální například pro vyznavače pracích kapslí, protože jejich dávkování je podobně jednoduché, přitom ale snižují množství obalů i odpadů a mikroplastů, které vypouštíme do přírody.

CENA:

7–10 Kč za prací dávku

Prací soda a domácí prací prášky

CO TO JE:

Čistý uhličitan sodný se označuje také jako prací soda a prodává se dnes už ve většině drogerií. Používá se buď v kombinaci s mýdlovými vločkami (nastrouhaným mýdlem) pro praní barevného prádla, nebo s perkarbonátem sodným a jeho aktivátorem pro praní bílého prádla. Ty, i vločky, se dají objednat v eshopech, ale většinou je prodávají také malé bioobchody. Navíc se může provonět esenciálním olejem.

JAK TO FUNGUJE:

Prací soda změkčuje vodu, rozpouští tuky a odstraňuje skvrny. Mýdlo odstraňuje další skvrny a perkarbonát zašlou špínu i bělí. Funguje ale jen při teplotě vyšší než 60 °C, pro nižší teploty je potřeba přidat aktivátor TAED.

První pokus s mícháním domácího prášku možná trochu připomíná malého chemika, ale výhodou je, že se dávkuje i používá podobně jako běžný prášek na praní – stačí nasypat do nálevky, případně přidat rovnou do bubnu. Návod je k dispoici například na stránkách Essential.cz.

CENA:

1–3 Kč za prací dávku podle pracího mýdla a přesného složení

Prací vejce

CO TO JE:

Vajíčko vyrobené z recyklovaného plastu, které se plní minerálními peletami. Pelety je nutné průběžně doplňovat, ale ne při každém praní. Jedna náplň vystačí na zhruba sedmdesát pracích cyklů. Samotné vajíčko má certifikovanou životnost deset let, pomáhá tedy snižovat také množství plastového odpadu z obalů pracích prášků a gelů.

JAK TO FUNGUJE:

Uvnitř vejce jsou dva druhy minerálních pelet. Keramické kuličky uvolňují nečistoty z prádla, čemuž napomáhá také pohyb samotného vajíčka mezi prádlem v pračce během praní.

Benefit pro nové předplatitele:

e-kniha Zázračné Česko v PDF podobě

(v případě koupi předplatného na 3 a 12 měsíců)

Bílé kuličky změkčují vodu, a tím pomáhají jejímu efektivnějšímu pronikání do textilie a lepšímu čištění.

Pěna, která se při praní tvoří, se navíc z prádla snáz odplavuje a je proto možné prádlo máchat kratší dobu s menší spotřebou vody (některé pračky umožňují takové nastavení.

Plusem je, že náplně do vajíček se prodávají bez vůně, ale také ovoněné esenciálními oleji. Při jejich používání není tím pádem nutné vzdát se voňavého prádla. Vajíčka je možné používat i při praní na nízké teploty a existují i varianty do sušičky, které urychlují sušení.

CENA:

2 Kč za prací dávku (ještě nižší, když už máme vejce)

I na ty neodolnější skvrny

Ekologické prací prostředky bývají obecně méně účinné v čištění některých odolných skvrn, a tak je potřeba jim trochu pomoct.

1. Předčištění

Skvrny od mastnoty, jídla, trávy, krve a další jim podobné je lepší ještě před praním namočit a použít odstraňovač skvrn nebo pomydlit některým ekologickým pracím mýdlem. Vyperou se lépe.

2. Namáčení

Protože ekoprostředky neobsahují optická ani jiná bělidla, může se zdát prádlo po nějaké době zašedlé. Bílé prádlo, ale také to, u kterého se bojíme pořádného vyprání, je proto lepší před praním ještě namočit nejlépe do roztoku vody a máchadla, případně perkarbonátu sodného.

3. Delší praní

Přírodním prostředkům vyloženě prospívají delší prací programy (často přímo na pračce označované jako eko), během nichž mohou na prádlo působit delší dobu a vyprat ho tak účinněji.

Časopis Receptář je nejstarší a nejprodávanější český hobby magazín na našem trhu. Pravidelně svým čtenářům nabízí spoustu tipů a nápadů z nejrůznějších oblastí zájmu, které mohou pomoci vyřešit každodenní činnosti.



Časopis můžeme považovat za oblíbené fórum kutilů a zahrádkářů, kde si všichni mohou vyměňovat rady, inspiraci, nápady z oblasti zahrádkářství, kutilství v dílně a v domácnosti, vaření, zdraví nebo chovatelství.



Těšit se můžete na poradenské rubriky renomovaných odborníků ze všech uvedených oblastí, ale i vysoce odborné články. Nezapomíná se ani na novinky v pracovních postupech, materiálech a výrobcích.