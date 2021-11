Pokud v obchodě narazíte na špičaté zelí, určitě po něm sáhněte. Je šťavnatější a jemnější než klasické hlávkové zelí. Je příjemně nasládlé a křupavé, proto ho lze dobře využít zasyrova do salátu. Tepelně ho upravujte jen krátce, aby neztratilo křehkost.

Doba přípravy: 30 minut

Suroviny (na 4 porce):

1 hlávka špičatého zelí

rostlinný olej na zakápnutí

sůl

pepř

dresink 100 ml podmáslí 80 ml řeckého jogurtu 2 lžíce majonézy 1 lžička citronové kůry 1 hrst hladkolisté petržele modrý sýr k podávání sůl pepř



Postup:

Zelí podélně nakrájejte na čtvrtky (nebo na šestiny či osminy, pokud narazíte na velké hlávky), zlehka ho osolte, opepřete a zakápněte olejem. Rozpalte gril v troubě a zprudka ho grilujte asi 15 minut, aby zkřehlo a kraje zezlátly. Kdyby se vám zdálo, že se zabarvuje příliš rychle, zakryjte ho alobalem.

Připravte dresink: prošlehejte podmáslí, jogurt a majonézu, vmíchejte citronovou kůru a nasekanou petrželku. Směs opepřete a můžete ji i trochu přisolit, ale myslete na to, že se bude podávat s modrým sýrem, který už sám o sobě bývá slaný dost.

Hotové zelí zakápněte jogurtovým dresinkem, posypte rozdrobeným sýrem a ihned podávejte jako neobvyklý předkrm nebo přílohu k tučnějšímu masu.

Bramborové střapačky se zelím

Na Slovensku se haluškám z bramborového těsta a se zelím říká strapačky. Původní recept obsahuje jenom brambory a mouku. Vychytat ale jeho správnou konzistenci je trochu věda (záleží na druhu brambor), proto je v našem receptu vejce, které pomůže těsto držet pohromadě.

Doba přípravy: 50 minut, vaření 15 minut

Suroviny (na 4 porce):

halušky 500 g brambor asi 300g hladké mouky 1 vejce sůl

dušené zelí 1 cibule olej 250 g kysaného zelí 1 lžíce nasekané petrželky sušená cibule na posypání



Postup:

Oloupané brambory nastrouhejte, přidejte mouku, vejce, sůl a vypracujte hladké těsto bez hrudek. Do síta na halušky vkládejte těsto a pomocí špachtle nebo ploché vařečky ho protlačujte do hrnce s osolenou vroucí vodou. Když vyplavou na povrch, sceďte je a odložte do mísy. Občas promíchejte, aby se neslepily.

Cibuli oloupejte, nakrájejte a nechte zpěnit na oleji. Přidejte nakrájené zelí a společně duste, dokud nezměkne.

Uvařené zelí přidejte k haluškám a dobře spolu promíchejte. Servírujte na talíře a ozdobte nasekanou petrželkou a sušenou cibulkou.

Segedínský guláš

Segedín se u nás doma těší velké oblibě. Na rozdíl od klasického houskového knedlíku k němu ale podáváme brambory. Není-li vám to úplně proti mysli, zkuste to také. Jídlo vás tolik „nezaplácne“ a na odpolední procházku se pak vydáte mnohem lehčím krokem.

Doba přípravy: 90 minut

Suroviny (na 4 porce):

1 velká cibule

50 g slaniny

500 g vepřové plece

30 g sladké mleté papriky

500 ml horkého masového vývaru

kmín

sůl

500 g kysaného zelí

50 ml oleje

80 g hladké mouky

200 g zakysané (lze i sladké - pro jemnější chuť) smetany

Ze všeho nejdřív si nachystejte potřebné suroviny. Cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno. Slaninu nakrájejte na malé kostičky. Vepřové maso omyjte, nechte oschnout nebo ho osušte papírovou utěrkou a nakrájejte na větší, asi 2 cm velké kostky. Dejte vařit vodu na vývar (může být i z kvalitního bujonu).

Ve velkém hrnci opečte nakrájenou slaninu. Na vypečeném tuku nechte podusit cibulku, stále míchejte – trvá to asi 2 minuty, než cibulka zrůžoví. Přisypte mletou papriku a nechte ji zpěnit. Pozor, nenechávejte papriku pěnit dlouho, zhořkla by! Základ zalijte trochou vývaru.

Postup:

Do hrnce vložte nakrájené vepřové maso, osolte je a posypte kmínem. Chvíli ho duste, aby se z hrnce odpařila všechna tekutina a maso se začalo smažit. Nechte maso lehce zezlátnout a pak je zalijte teplým vývarem tak, aby bylo sotva pod vodou. Duste dál na mírném plameni pod pokličkou asi 30 minut, dokud částečně nezměkne. Pokud se vývar vydusí, můžete maso podlít trochou teplé vody.

Mezitím si připravte kysané zelí. Ochutnejte ho, a pokud se vám zdá příliš kyselé, slijte z něj vodu. Nestačí-li to, dejte ho do cedníku a propláchněte čistou studenou vodou. Po okapání (dobré je vodu ze zelí vymačkat) ho na prkénku pokrájejte na menší kousky a přidejte do hrnce k téměř měkkému masu. V případě potřeby ještě trochu podlijte vodou a duste společně dalších 15 minut, dokud nebude maso i zelí měkké (nesmí se ale rozvařit!).

V pánvi nebo rendlíku mezitím rozehřejte olej a osmažte na něm hladkou mouku dozlatova. Zásmažku zalijte trochou studené vody a dobře ji rozmíchejte vidličkou, aby v ní nezůstaly žmolky. Přilijte ji k hotovému základu, pořádně promíchejte a nechte asi 10 minut provařit.

Nakonec do omáčky přidejte smetanu a už jen krátce prohřejte. Podle chuti dosolte a podávejte.

Náš tip:

Přidejte k sladké mleté paprice půl lžičky mleté pálivé papriky, omáčka bude o něco pikantnější.

Čočková zelňačka

Zelňačka neboli proslulá slovenská kapustnica má u našich východních sousedů nespočet variant. Vypůjčili jsme si od nich recept na zelňačku s čočkou, tahle polévka je dokonalé jídlo pro zimní dny. Perfektně zasytí a nahradí i hlavní chod.

Doba přípravy: 10 minut + namočení přes noc, vaření 40 minut

Suroviny (na 6 porcí):

1 kg kysaného zelí

250 g čočky

2 hrsti sušených hub

150 g uzené slaniny s kůží

2 bobkové listy

1 lžíce kmínu

2 cibule

2 stroužky česneku

mouka na zásmažku

1 lžíce mleté červené papriky

sušená petrželová nať

sůl

pepř

Postup:

Čočku namočte přes noc do vody. Na pár hodin namočte i sušené houby. Druhý den čočku propláchněte, zalijte větším množstvím čisté vody a dejte vařit. Přidejte kůži z uzené slaniny, scezené houby, bobkové listy a kmín.

Zelí sceďte, a pokud je hodně kyselé, tak ho propláchněte. Nakrájejte ho na drobnější kousky. Vodu slitou ze zelí ale nevylévejte. Když je čočka částečně uvařená, přidejte k ní zelí.

Slaninu nakrájejte na tenké plátky a nechte je v druhém hrnci vyškvařit. Pak slaninu vyjměte a na vypečeném tuku opražte do sklovita cibuli nakrájenou nadrobno.

K cibuli přidejte nakrájený česnek, zasypte moukou a chvíli osmažte. Přisypte mletou červenou papriku a po chvíli zalejte trochou studené vody. Zásmažku za stálého míchání povařte. Přidejte ji do hrnce s čočkou a ješte pár minut povařte.

Zelňačku osolte a opepřete, případně dochuťte šťávou ze zelí. Nakonec do polévky vmíchejte petrželovou nať. Nalijte na talíře a ozdobte plátky vyškvařené slaniny.

Plněné zelné listy – holúbky

Golabky, holúbky, holubce, golubce tölttöt káposzta… Plněné zelné listy sice nepatří k české klasice, ale o to větší oblibu mají u Poláků, Slováků, Maďarů či Ukrajinců a je to i tradiční romské jídlo.

Doba přípravy: 30 minut, vaření 80 minut

Suroviny (na 4 porce):

12–14 zelných listů

80 g rýže

400 g mletého masa (mix vepřového a hovězího)

1 vejce

2 cibule

1-2 stroužky česneku

sušená majoránka

mletá sladká červená paprika

150 g uzené slaniny

rajčatový protlak

sůl

pepř

olej

Postup:

Z hlávky zelí odřežte asi 14 listů a ve vroucí vodě ve velkém hrnci je spařte, aby změkly. Pak je nechte vychladnout. Vyřežte hrubé žilky ve středu listů a odložte je stranou. Pokud jsou některé listy hodně velké, rozpulte je.

Rýži propláchněte a 5 minut ji povařte ve vroucí vodě. Sceďte a nechte vychladnout. Pak do rýže přimíchejte mleté maso, vejce, jednu nadrobno nakrájenou cibuli, orestovanou na oleji do sklovita, prolisovaný česnek, majoránku, papriku, sůl a pepř.

Směsí plňte zelné listy a stočte je do malého balíčku. Vyskládejte je těsně vedle sebe na dno vymaštěného hrnce.

Slaninu nakrájejte na kostky, zbylou cibuli na drobnější kousky, stejně jako vykrájené středy listů a společně orestujte. Přidejte protlak, orestujte a zalijte trochou vody.

Zředěným rajčatovým protlakem přelijte zelné listy a na mírném ohni pod pokličkou vařte asi hodinu. Podávajte s chlebem nebo vařenými bramborami.

Zelný závin

Záviny jsou klasika, kterou milujeme. Dají se připravovat nasladko i naslano, ovšem pozor, prostá kombinace dušeného zelí a listového těsta je poněkud návyková.

Doba přípravy: 1 hodina, pečení 45 minut

Suroviny (na 1 závin):

1 rozválené listové těsto

1 malá hlávka bílého zelí

100 g anglické slaniny

1 cibule

100 ml bílého vína

30–100 ml bílého vinného octa

1 lžička kmínu + na posypání

2 lžíce rostlinného oleje

vejce na potření

1 hrst strouhanky

sůl

pepř

Postup:

Slaninu nakrájejte na kostičky, zelí nakrouhejte na nudličky, cibuli nasekejte nadrobno. V hrnci se silným dnem rozpalte olej a opečte na něm slaninu. Pak přidejte zelí a podlijte ho vínem. Nechte ho odpařit a podlijte vodou.

Podle chuti osolte, opepřete, přidejte kmín a duste, dokud zelí nezměkne. Podle chuti dolaďte octem – množství závisí na tom, zda chcete zelí spíš sladší, nebo pořádně kyselé. Nakonec ho nechte zchladnout.

Rozbalte listové těsto a do středu nasypte strouhanku – zabrání promáčení těsta. Naneste zelí, zaviňte a přeneste na plech. Závin potřete rozšlehaným vejcem, a pokud chcete, posypte kmínem.

Pečte v troubě předehřáté na 200 °C asi 45 minut dozlatova. Závin lze podávat teplý i studený.

Rendlík s krůtím masem a červeným a bílým zelím

Červené zelí je neprávem opomíjené, dle odborníků je totiž ze všech druhů zelí nejbohatší na zdraví prospěšné látky. V našem receptu navíc krásně zafunguje i vizuálně.

Doba přípravy: 15 minut, vaření 40 minut

Suroviny (na 4 porce):

500 g krůtích prsou v celku

1−2 cibule

1 malá hlávka bílého zelí

1 malá hlávka červeného zelí

olej

2 snítky kopru

200 ml zakysané smetany

čerstvě drcený pepř

sůl

Postup:

Krůtí maso nakrájejte na stejně velké kostky. Cibuli oloupejte, rozpulte a nakrájejte na jemné nudličky.

Ze zelných hlávek odstraňte zvadlé listy, hlávky nakrájejte na čtvrtky a ty pak na osminky. Ze středů částečně odstraňte košťál, ale tak, aby řezy ještě zůstaly v celku a nerozpadaly se.

Zelí vložte do mísy a přelijte je vroucí osolenou vodou, aby se odstranily čpavé a nadýmavé látky.

Na pánvi rozehřejte olej, přisypte do něj cibuli a nechte ji zpěnit. Přesuňte ji na talíř a do stejné pánve pak přihoďte nakrájené maso, které po všech stranách prudce opečte.

Cibuli vraťte do rendlíku, přidejte spařené, scezené zelí a kopr, směs osolte, opepřete a duste asi 25 minut. Nakonec vše zalijte zakysanou smetanou a prohřejte.

Náš tip:

Použijete-li červené zelí, poduste ho zvlášť, aby neobarvilo smetanu.

