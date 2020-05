Ve srovnání s loňským rokem sice středočeští hasiči měli filipojakubskou noc rušnější – přibylo pět případů – z pohledu čarodějnických událostí ale byla náramně poklidná. Plyne to z pátečních slov mluvčí Hasičského sboru Středočeského kraje Terezy Fliegerové.

Místo požárů plané poplachy

„V období od 19. hodiny do prvomájové sedmé hodiny ranní vyjížděli hasiči k 24 událostem, z toho k 15 ohlášeným požárům,“ konstatovala. Tolik požárů se však do statistik nakonec nedostalo. „U devíti se ukázalo, že jde o pálení, které mají lidé zodpovědně pod kontrolou a nehrozí nežádoucí rozhoření, takže byly překlasifikovány na planý poplach nebo technickou pomoc,“ připomněla Fliegerová s tím, že v těchto případech nebylo třeba zasahovat; hasiči pouze přítomným připomněli, co je třeba udělat, než odejdou.

Velké obavy kvůli suchu

Z toho, co se bude odehrávat v době, kdy se duben mění v máj, měli středočeští hasiči obavy už s předstihem. Očekávali, že i když kvůli koronavirovým omezením shromažďování lidí čarodějnických ohňů ubude, mohli by mít hodně práce. Vedly je k tomu informace o panujícím mimořádném suchu, jež je prý podle informaci meteorologů nejtíživější za posledních 500 let. „Nejhorší scénáře se naštěstí nenaplnily, lidé – až na několik výjimek – respektovali doporučení hasičů a ukázněným chováním jim nepřidělávali práci, což se promítlo i do celkového hodnocení letošního pálení čarodějnic,“ poznamenala v pátek Fliegerová.

Zmiňovaným doporučením míní nejen výzvy, aby lidé měli svá ohniště řádně zajištěná před nežádoucím rozhořením, ale také upozornění krajského vyšetřovatele požárů Libora Pospíšila, který již s předstihem upozornil na panující meteorologické podmínky a na to, že hasiči nebudou povolovat organizované akce. Právnické osoby i podnikající fyzické osoby totiž takzvané pálení neboli spalování jakýchkoli hořlavých látek ve volném prostranství mají povinnost oznamovat hasičům – a ti si pak mohou vyžádat třeba přijetí konkrétních opatření k zajištění požární bezpečnosti, či dokonce pálení zakázat.

Právě na to, že kvůli těmto zákazům nyní ani nemá smysl oznámení podávat, Pospíšil upozorňoval již na počátku týdne. „Po ukončení krizového stavu a změně povětrnostních podmínek bude jistě dostatek příležitostí si ty pravé čarodějnice užít se všemi náležitostmi,“ poznamenal s odkazem nejen na počasí, ale i na stále aktuální nouzový stav, za jehož platnosti musí být jednotky při výkonu služby připraveny i na „důležitější“ nasazení než představují zásahy při dohašování čarodějnických ohnišť.

Letošní filipojakubská noc byla sice ojedinělá – přesto však podle slov Fliegerové potvrzuje trend posledních let: lidé ve Středočeském kraji přistupují k pálení čarodějnic odpovědně. Díky tomu požárů ubývá.