Po příjezdu prvních jednotek bylo upřesněno, že celý dům je silně zakouřen. Na tísňovou linku mezitím volali další nájemníci, kteří kvůli silnému kouři nemohli opustit svoje byty. Velitel zásahu požádal o posily, takže na pomoc vyjeli ještě podnikoví hasiči AERO Vodochody AEROSPACE a dobrovolná jednotka z Veltrus. Na místě se tak sjelo devět cisteren, dvě automobilové plošiny a protiplynový automobil se zásobou náhradních lahví se stlačeným vzduchem, neboť celý zásah probíhal v dýchací technice. Zároveň byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu.

Při průzkumu domu hasiči objevili v prostoru sklepa požár, který vodními proudy vnitřkem i vně budovy v 18.40 hodin lokalizovali, to znamená po třinácti minutách od ohlášení. Z jednotlivých bytů bylo zachráněno celkem 25 osob, včetně jednoho invalidy na vozíku, které byly evakuovány před dům. Šest z nich, které se patrně nadýchaly zplodin hoření, si převzaly do péče posádky zdravotnické záchranné služby. Dva lidé byli nakonec převezeni k dalšímu ošetření na interní oddělení do kralupské nemocnice.

K odvětrání objektu bylo nasazeno několik přetlakových ventilátorů. Na místo se dostavil starosta města, který nabídl evakuovaným nájemníkům možnost přečkání v teple na nedalekém úřadu, nikdo však této nabídky nevyužil; nebylo ani nutné povolávat evakuační autobus.

Po půl osmé začal velitel zásahu s postupnou redukcí jednotek, které se po sbalení materiálu začaly vracet na své základny. Přivoláni byli také technici plynárenské pohotovostní služby, aby do domu obnovili dodávku plynu, který museli hasiči při zásahu vypnout. Závěrečná likvidace pak byla ohlášena po důkladném odvětrání a kontrole domu těsně před 22. hodinou.

Územně příslušný vyšetřovatel HZS Středočeského kraje vyčíslil přímé škody na 750 tisíc korun, stejnou částkou i uchráněné hodnoty. Na objasnění příčiny vzniku požáru v prostoru sklepních kójí bude dále spolupracovat s kriminalisty Policie ČR.

Ladislav Holomčík, HZS Středočeského kraje