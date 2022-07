Plameny v objektu o půdorysných rozměrech 30x10 metrů s označením firmy dodávající autodíly likvidovali hasiči i za použití výškové techniky. Hasit bylo třeba opatrně a s odstupem – už na počátku totiž panovaly obavy, že by se objekt mohl zřítit. Očekávaná destrukce také skutečně nastala: střešní konstrukce haly nevydržela.

Hodinu před půlnocí platilo, že se požár obešel bez zranění, uvedla mluvčí hasičů Dagmar Zemanová. Nikdo neutrpěl úraz ani v souvislosti se samotným ohněm, ani během jeho likvidace.

Na pomoc Středočechům vyjeli i kolegové z hlavního města: pražští hasiči na twitteru oznámili, že k ohni do Záp vyslali dvě družstva ze stanice profesionálů v Satalicích (pohotovost za jejich stanici pak pro případ dalšího výjezdu drželi dobrovolní hasiči ze Satalic). Po 21. hodině se počet jednotek nasazených do boje s ohněm vyšplhal na 17; na místo se sjely tři desítky vozidel. Vyjeli tam rovněž chemici z laboratoře v Kamenici, aby měřili ovzduší v okolí místa požáru. V rámci monitoringu škodlivin nezaznamenali hodnoty, které by vyžadovaly další mimořádná opatření.

Byl vyhlášen zvláštní stupeň poplachu. Na stanici v Satalicích, která je u požáru, jsou teď v pohotovosti dobrovolní hasiči ze Satalic. Naše jednotka zůstává na místě. @HZS_ScK pic.twitter.com/mGLGIr4LMP — Hasiči Praha ? (@HasiciPraha) July 1, 2022

Pět lidí ze sousedství bylo preventivně evakuováno i se svými domácími zvířaty. Hasiči se také usilovně snažili zabránit rozšíření požáru na dva obytné domy stojící v blízkosti. To pro ČTK potvrdil i starosta Vladimír Vlček (Sdružení pro klidné Zápy).

Naše jednotka ze Satalic je stále na místě velkého požáru haly v obci Zápy ve Středočeském kraji. Pomáháme kolegům @HZS_ScK pic.twitter.com/jJYvrs9agm — Hasiči Praha ? (@HasiciPraha) July 1, 2022

Vedle součástek pro motorová vozidla se v hale nacházelo i další příslušenství pro práci mechaniků včetně olejů. Podle dostupných údajů měly být ve skladovací hale umístěny také tlakové láhve s plynem.

Hasiči zřejmě budou na místě zasahovat po celou noc na sobotu. I tak je třeba počítat s tím, že požárem bude zcela zničeno nejenom veškeré vnitřní zařízení včetně uskladněného materiálu, ale „na odpis“ bude zřejmě i samotná hala. O jejím dalším osudu rozhodne podle slov Zemanové přivolaný statik.

Že způsobená hmotná škoda bude vysoká, bylo možno odhadovat ještě dřív, než se plameny podařilo dostat pod kontrolu.