Hlášení o požáru středočeští hasiči dostali ve čtvrtek krátce po 14. hodině. Postupně se do zdolávání ohně zapojilo přes dvacet hasičských jednotek. Ze vzduchu situaci monitoroval dron a hasiči z Prahy přivezli speciální hasící zařízení zvané Cobra, které kombinuje hašení i řezání různých materiálů.

„Zásah byl zpočátku veden několika proudy i za pomoci výškové techniky. Hasiči se zaměřili nejen na likvidaci plamenů, ale zároveň zaměřili proudy i na ochranu sousedních objektů. Protože uvnitř bylo uskladněno především velké množství rozličného obalového materiálu, nabýval oheň stále na intenzitě a bylo nutné přivolat další síly. Na pomoc tak vyrazily s cisternami i výškovou technikou další profesionální, podnikové a dobrovolné jednotky. Krátce před půl čtvrtou odpoledne byl stupeň požárního poplachu zvýšen na třetí,“ popsal mluvčí středočeských hasičů Ladislav Holomčík.

Na zdolání ohně bylo třeba obrovské množství vody. „K zajištění sloužily dva podzemní hydranty přímo v areálu podniku a také čerpací stanoviště na vodním zdroji v nedaleké obci Zeměchy,“ uvedl Holomčík.

Hasiči museli celou dobu pracovat v dýchacích přístrojích, a i proto byly k požáru povolány z mělnické a kladenské stanice automobily s náhradními lahvemi se stlačeným vzduchem. Správce objektu zajistil pro všechny zasahující hasiče stravu a nápoje.

Kolem 20.00 ještě nebyl požár pod kontrolou. Až po sedmi hodinách od nahlášení se podařil zásadní průlom. „Lokalizaci požáru ohlásil velitel zásahu ve 21.13,“ řekl Holomčík.

Požár haly firmy Nowaco v Kralupech. #pozarkralupy pic.twitter.com/9nD42VEoxB — Kralupy nad Vltavou (@mestokralupy) November 19, 2020

Před 22. hodinou vydalo město Kralupy na svém twitteru následující informaci: „Dohašovací práce budou v Kralupech probíhat do brzkých ranních hodin.“

Příslušníci Chemické laboratoře Kamenice sbírali po celou dobu hašení vzorky odtékající vody a sledovali i zplodiny unikající do ovzduší. Žádné nebezpečné hodnoty naštěstí nenaměřili.

Milionová škoda

Podle vyšetřovatele požárů je škoda na ohněm zničené výrobní hale zhruba 150 milionů korun. Příčinou požáru byla buď technická závada nebo úmyslné zapálení.

Oheň zasáhl celou výrobní halu firmy Bidfood, která distribuuje a vyrábí produkty dánské značky Nowaco. „Bohužel to, co jsme celých 30 let budovali, je aktuálně v plamenech. Nowaco vyrábí většinu rybích produktů v Kralupech nad Vltavou v budově, která je nyní naprosto zničená. Nikomu z našich zaměstnanců se naštěstí nic nestalo, ale pro nás všechny je to velmi smutný den,“ napsala firma na Facebooku.

Jednotky, které na místě zasahovaly:

HZS Středočeského kraje

Kladno, Kralupy nad Vltavou, Mělník, Mladá Boleslav, Rakovník, Roztoky, Slaný, Stará Boleslav a Chemická laboratoř Kamenice



HZS hl. m. Prahy

Stanice Holešovice



Podnikoví hasiči

AERO Vodochody a.s., SŽ Kralupy nad Vltavou, SYNTHOS Kralupy a. s. a ŠKODA AUTO a.s.



Dobrovolní hasiči

Dřetovice, Kozinec, Kralupy nad Vltavou, Libčice nad Vltavou, Mělník Vehlovice – Chloumek, Minice – Kralupy nad Vltavou, Nelahozeves, Stehelčeves, Veltrusy, Velvary, Úžice a Zákolany