Požár ve skalách nad Vltavou zastavil vlaky i cyklisty

Střední Čechy – Od pátečního poledne až do sobotního odpoledne se protáhla likvidace požáru lesního porostu na příkrém skalnatém svahu poblíž města Libčice nad Vltavou na Praze-západ. Přes šest hodin byla kvůli tomuto ohni dokonce omezena doprava na železniční spojnici Prahy a Děčína! Jinak než zastavit vlaky to nešlo: při zásahu hasičů se ze skal uvolňovaly velké kameny, které padaly až do kolejiště.

Plameny, jejichž příčina je zatím neznámá, zachvátily plochu o rozměrech asi 500 x 100 metrů s 30metrovým převýšením, uvedl Petr Svoboda z centrály středočeských hasičů. Mluvčí Tereza Fliegerová doplnila, že hořelo v těžko přístupném terénu nad železniční stanicí Řež na levém břehu Vltavy, kde kromě příkré stráně a lesa řádily plameny i v části mezi skalami, k níž se nemohly dostat hasičské cisterny a zásah v těchto místech byl nebezpečný. „Proto byla povolána i lezecká skupina ze stanice HZS Kladno, která postupně slaňovala do hůře přístupných úseků a dohašovala jednotlivá ohniska. Vlivem požáru docházelo také k pádům stromů, a tak bylo nutné, aby zasahující hasiči byli jištěni pomocí lan a opasků," přiblížila Fliegerová náročný zásah. Nasazení hasičů, které si vyžádalo vyhlášení třetího stupně požárního poplachu (na čtyřbodové škále, přičemž ten nejvyšší stupeň je natolik mimořádný, že se ani neoznačuje jako čtvrtý, ale „zvláštní"), nebylo možno přehlédnout. Nad oblastí navíc létal policejní vrtulník, který do plamenů shazoval vodu, nabíranou přímo za letu z Vltavy. „Výrazně to zefektivnilo zásah a přispělo k urychlení lokalizace," chválí Fliegerová pomoc shůry. Připomněla, že kvůli zajištění bezpečnosti při hašení pomocí vrtulníku byla uzavřena i část cyklostezky. I tak museli hasiči v těžko přístupném terénu natáhnout kilometry hadic pro dopravu vody, aby se dostali ke všem místům zasaženým ohněm. Pod kontrolu, kdy se plameny dále nešířily, dostali hasiči požár po čtyřhodinovém úsilí. Intenzivní hašení však stále pokračovalo. „Kolem půl šesté provedl vrtulník poslední shoz a vrátil se na svou základnu. Před sedmou hodinou byl obnoven provoz na železniční trati. O hodinu později se poplachový stupeň snížil na druhý a bylo rozhodnuto, že místní jednotka zajistí přes noc dohlídku – a pokračovat v zásahu se bude ráno. To skutečně bylo potřeba, připomněl v sobotu Svoboda s tím, že pokračovalo dohašování ohnisek hoření, vyhledávaných za pomoci termokamery. Fliegerová v neděli ocenila pomoc starosty Libčic nad Vltavou, který v sobotu odpoledne přivezl zasahujícím hasičům balenou vodu. Vpodvečer pak dorazili také zástupci Českého červeného kříže. „Kromě nápojů dovezli i stravu, v nočních hodinách navíc poskytli hlídající jednotce zázemí," chválí Fliegerová. Tento požár nebyl jediný, který v pátek omezil dopravu. Například vpodvečer museli přibrzdit řidiči mířící na Prahu po dálnici D5, a to v souvislosti s likvidací požáru louky poblíž obce Loděnice na Berounsku. Podobně jako ve čtvrtek likvidovali středočeští hasiči celou řadu požárů v přírodním prostředí. Do páteční 21. hodiny zaznamenali bezmála pět desítek událostí – a 20 z nich byly požáry; z toho se v 15 případech jednalo o požáry lesních a travních porostů nebo balíků slámy. „Společným jmenovatelem většiny těchto požárů jsou nedbalost a neopatrnost," varuje mluvčí Fliegerová. „Ráz počasí je za poslední období neměnný, kdy je velké sucho a fouká vítr. Požár obrovského rozsahu tak může být způsoben nejen odhozeným nedopalkem cigarety, ale i z docela malého ohýnku, který se vymkne kontrole," upozornila. Stejně ostatně hovoří i meteorologové. V sobotu dopoledne vydali varování před nebezpečím požárů, platné až do odvolání. Riziko se podle něj ještě zvýší ve spojitosti s čerstvým jihovýchodním větrem, který bude vát v úterý. Meteorologové proto doporučují vyvarovat se všech činností, které by mohly vést k požáru – především nerozdělávat ohně v přírodě (a nepoužívat ani přenosné vařiče či jiné zdroje otevřeného ohně), neodhazovat cigaretové nedopalky na zem – a už vůbec ne vypalovat trávu, což je beztak zakázané. Meteorologové rovněž vybízejí k úspornému hospodaření s vodou a upozorňují, že kvůli suchu a nebezpečí požáru mohou být vydány vyhlášky s místními zákazy.

Autor: Milan Holakovský