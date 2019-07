Vyklízení haly a dohašování ohořelých baterií pokračovalo až do ranních hodin. V zásahu se střídalo téměř třicet profesionálních i dobrovolných hasičů, kteří stále museli pracovat v dýchací technice. Dopoledne se na místě sešla skupina vyšetřovatelů HZS Středočeského kraje a generálního ředitelství HZS ČR.

Úplnou likvidaci požáru ohlásili hasiči dnes před 13:00, tedy po 27 hodinách od zahájení zásahu. Podle Kerekové vyšetřovatel jako příčinu vyloučil nedbalost i závadu na elektroinstalaci. Proč samovznícení nastalo, zatím není zjištěno.

Požár, který hasiče zaměstnával nejen po celý úterní den, ale i během noci na středu, se naštěstí obešel bez zranění. Osm lidí, kteří v zasažené hale pracovali, stačilo včas odejít. Jeho bilancí je vyšší hmotná škoda, již majitelé pozemku, hal a uskladněného materiálu předběžně vyčíslili na 5,5 milionu korun. Ještě se však bude upřesňovat v rámci dalšího šetření.

Oblast, nad níž se táhl hustý černý tým stoupající z požářiště, v úterý projeli s měřicí technikou monitorující ovzduší chemici středočeských hasičů z laboratoře v Kamenici. Vzhledem k poměrně silnému větru nezaznamenali žádné nebezpečné koncentrace škodlivých látek. Přesto starostové obcí v okolí a po směru převažujícího větru dostali pokyn, aby občanům doporučili omezit větrání. Dění na místě také sledovali zástupci orgánů ochrany přírody: jak České inspekce životního prostředí, tak vodoprávního úřadu příslušné obce s rozšířenou působností – tedy Městského úřadu Černošice.

Zásah při požáru v Tursku zaměstnal hasiče z půlky kraje

- V 9.43 hodin přijala tísňová linka středočeských hasičů informaci o požáru haly. Operační středisko vyhlásilo poplach profesionálním hasičům ze stanic Roztoky, Kladno a Kralupy nad Vltavou, podnikovým hasičům Správy železniční dopravní cesty Kralupy nad Vltavou a jednotkám dobrovolných hasičů obcí Kozinec a Libčice nad Vltavou.

- Po příjezdu k místu události, na něž upozorňoval hustý černý dým viditelný na vzdálenost mnoha kilometrů, první jednotky upřesnily, že požár zasáhl halu o půdorysu přibližně 40 x 50 metrů s uskladněnými starými bateriemi.

- Požár nabíral na intenzitě a hrozilo rozšíření plamenů na sousední haly, ve kterých byly uskladněny například i traktory. Ze zasaženého objektu se navíc neustále ozývaly výbuchy. Velitel zásahu proto vyhlásil II. stupeň požárního poplachu a požádal o posily. Do Turska tak postupně vyrazily jednotky profesionálních hasičů z Rakovníka, Mělníka, Slaného a Stochova i jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Veltrusy, Úholičky, Kralupy nad Vltavou-Minice, Zákolany a Roztoky; později odpoledne ještě jednotky profesionálů z Berouna a hostivického dobrovolného sboru.

- Následně byl poplachový stupeň zvýšen na úroveň III (druhou nejvyšší) a na místo byli vyžádáni příslušníci z Chemické laboratoře Kamenice k monitorování ovzduší.

- Vlastní zásah byl rozdělen do dvou sektorů, kdy se hasiči soustředili především na uchránění vedlejších hal s uskladněnou zemědělskou technikou. Nasazeno bylo sedm C proudů, několik proudů D a také hasicí hřeby, na ochlazování sousedních objektů byl spuštěn i oscilační monitor (napevno ustavená tryska, jež hasební vodou pokrývá potřebnou oblast podobným způsobem, jako se to v malém měřítku děje třeba při zalévání trávníků). Vodu zpočátku dovážely cisterny kyvadlově z místního rybníka, posléze byla dodávána nataženým dálkovým vedením pomocí velkokapacitního čerpadla.

- Hasiči v dýchací technice v další fázi zásahu vyváželi z haly třemi vysokozdvižnými vozíky palety a sudy s ohořelými bateriemi a na venkovním prostoru je ochlazovali vodou. Část jednotek pak zahájila rozebírání střešní konstrukce, aby bylo možné nasadit dovnitř haly vodní proudy i z výškové techniky.

- Na další vyvážení zasaženého materiálu si velitel zásahu vyžádal těžkou techniku ze zbirožské roty Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR, odkud vyjel na pomoc univerzální dokončovací stroj na podvozku Tatra 815-7 a kolový nakladač JCB s velkou lžící. Při zásahu byly využity i speciální kontejnery z několika stanic profesionálních hasičů (nejde o nádoby na odpad, ale jsou to boxy s předem připraveným vybavením k různým účelům – přičemž lze rychle vybrat ten správný, snadno naložit na nákladní automobil a přepravit na místo potřeby): hasicí kontejner ze stanice v Kladně, tankovací z Rakovníka, velitelský ze Slaného a chemický z Berouna.

- Na místo se dostavil také starosta obce, který pro zasahující hasiče zajistil stravu i pití.

- V 15.44 snížil velitel zásahu poplachový stupeň na II., byť v té době ještě oheň nebyl zcela pod kontrolou. Lokalizaci požáru pak operačnímu středisku ohlásil jedenáct minut po 18. hodině – s tím, že dohašování a vyhledávání skrytých ohnisek bude pokračovat i během noci.

- Během večera přijeli některé jednotky vystřídat dobrovolní hasiči z Velvar a Středokluk; v rámci mezikrajské spolupráce rovněž jednotka dobrovolných hasičů z pražských Lysolají. O týlové zabezpečení zasahujících hasičů se začali starat členové Oblastního spolku Českého červeného kříže z Prahy 1: dovezli především další jídlo a pití.

- Pomocí těžkých strojů ze Zbirohu pokračovalo během večera vytváření průchodů v obvodové zdi, aby bylo možné dostat se lépe k hořícímu materiálu (a k jeho vyvážení nebo vyhrabávání). Teleskopickou lžící byl z čelního prostoru haly vytažen shořelý vysokozdvižný vozík.

- Ve 21.20 byl stupeň požárního poplachu snížen na základní úroveň (I) a velitel zásahu zredukoval počet jednotek. I tak zásah v dýchací technice pokračoval na třech úsecích, kde bylo dohromady nasazeno pět C proudů. Pro lepší orientaci v nepřehledném prostoru i po setmění byly instalovány osvětlovací balony.

- Od středečního dopoledne vyšetřovatel Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje ve spolupráci s kolegy z generálního ředitelství zjišťuje příčinu vzniku požáru; v rámci šetření se bude také upřesňovat výše způsobené škody.

- Přesně úderem středečního poledne ukončila jednotka ze Zbirohu práce s těžkou technikou a po sbalení materiálu a naložení nakladače se vrátila na svou základnu.

- Ve 12.48 hodin, tedy téměř přesně po 27 hodinách od oznámení události, byla operačnímu středisku ohlášena likvidace požáru a místo bylo předáno majiteli. Nadále ale ještě zůstali na místě hasiči dohlížející na požářiště.



Zdroj: Ladislav Holomčík, Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje