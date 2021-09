Vyneseno bylo i několik tlakových lahví, které bylo potřeba ochlazovat. Právě ty byly příčinou, proč dobrovolní hasiči zůstali na místě až do neděle 12. září. "Samotný požár byl zlikvidován v sobotu 11. září kolem 14. hodiny. Po ukončení zásahu ale volal majitel, že z jedné lahve uniká plyn, jednotky se proto na místo vrátily a dohlížely na ochlazování lahve," uvedl mluvčí středočeských hasičů Jan Sýkora.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.