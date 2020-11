„Na místě nyní zasahují hasičské jednotky. Bezprostřední nebezpečí však nehrozí, rovněž nedošlo k úniku nebezpečných látek. Občanům však nyní doporučujeme nevětrat,“ uvedl ve čtvrtek večer na twitteru starosta města Marek Czechmann.

Hasiči nejprve vyhlásili druhý poplachový stupeň, později ho kvůli rozsahu požáru zvýšili na třetí ze čtyř možných. Podle nich nebylo nutné nikoho evakuovat.

Na žádost středočeských hasičů se k požáru vydali i jejich pražští kolegové. „K požáru v Kralupech nad Vltavou, kde hoří střecha průmyslové haly, vyjela naše jednotka s výškovou technikou,“ uvedl mluvčí HZS Praha Martin Kavka.

Na místě zasahovalo přes dvacet jednotek. K zajištění potřebné hasební vody sloužily dva podzemní hydranty přímo v areálu podniku a také čerpací stanoviště na vodním zdroji v nedaleké obci Zeměchy. Vzhledem k rozsahu požáru byl na místě zřízen štáb velitele zásahu. Vlastní požářiště bylo rozděleno na tři úseky a situaci monitoroval dron. Celý zásah byl veden v dýchací technice a kvůli velké potřebě byly k požáru povolány z mělnické a kladenské stanice protiplynové automobily s náhradními lahvemi se stlačeným vzduchem.

Policisté zároveň uzavřeli ulici V Růžovém údolí v obou směrech. Oznámila to kralupská radnice na sociálních sítích.

Starosta Kralup Marek Czechmann ještě ve čtvrtek večer uvedl na Facebooku města, že nedošlo k úniku nebezpečných látek. „Občanům však nyní doporučujeme nevětrat,“ dodal starosta. Podle něj hořel sklad obalů a částečně chladírna ryb. Právě zpracováním ryb, ale také zvěřiny, vepřového a hovězího masa se Bidfood Kralupy zabývá.

Oheň zasáhl celou výrobní halu firmy Bidfood, která distribuuje a vyrábí produkty dánské značky Nowaco. „Bohužel to, co jsme celých 30 let budovali, je aktuálně v plamenech. Nowaco vyrábí většinu rybích produktů v Kralupech nad Vltavou v budově, která je nyní naprosto zničená. Nikomu z našich zaměstnanců se naštěstí nic nestalo, ale pro nás všechny je to velmi smutný den,“ napsala firma na Facebooku.

Požár se dlouho nedařilo dostat pod kontrolu. „Kolem dvacáté hodiny ještě nebyl požár pod kontrolou. Veškeré hasební práce byly vedeny z vnější části objektu, na kterém se propadla převážná část střešní konstrukce. Odhadovaná škoda se bude pohybovat minimálně v řádu desítek milionů korun, k objasnění příčiny vzniku požáru se vyšetřovatelé prozatím nedostali. Lokalizaci požáru ohlásil velitel zásahu 21.13 hodin,“ uvedl mluvčí středočeských hasičů Ladislav Holomčík.

Před 22. hodinou vydalo město Kralupy na svém twitteru následující informaci: „Dohašovací práce budou v Kralupech probíhat do brzkých ranních hodin. Na místě zasahovalo 26 jednotek hasičů.“

Veškeré hasební práce byly vedeny z vnější části objektu, na kterém se propadla převážná část střešní konstrukce. Odhadovaná škoda se bude pohybovat minimálně v řádu desítek milionů korun, k objasnění příčiny vzniku požáru se vyšetřovatelé prozatím nedostali, uvedli hasiči v pátek ráno.

Požár haly firmy Nowaco. pic.twitter.com/qWll3COJXc — Kralupy nad Vltavou (@mestokralupy) November 19, 2020