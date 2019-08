Navzdory masivnímu nasazení sil a prostředků, kdy byla využívána i výšková technika, mohutný oheň zničil podstatnou část komplexu, který vybudoval podnikatel Radovan Krejčíř. Muž, jenž je nyní vězněn v Jihoafrické republice (a pravomocně odsouzen byl i u nás), právě odtud v létě roku 2005 utekl při domovní prohlídce české policii, aby mohl zmizet v zahraničí.

Tím se takzvaná Krejčířova vila – registrovaná na podnikatelovu manželku Kateřinu – proslavila. Objekt, který se později stát několikrát snažil prodat, avšak bez úspěchu, pak byl dlouhodobě neobývaný. Opakovaně ale lákal různé nenechavce i lidi toužící po slávě, jimž se podařilo proniknout dovnitř; někteří se tím dokonce chlubili videonahrávkami zveřejněnými na sociálních sítích.

K rozsáhlému požáru byli hasiči přivoláni uprostřed noci na úterý; pět minut před druhou hodinou. Podle mluvčí středočeských hasičů Vladimíry Kerekové byly k ohni, který o sobě sával vědět nejen sloupem dýmu, ale i plameny šlehajícími ze střechy, nejprve vyslány tři jednotky; jejich počet se však postupně navyšoval. Ještě za úsvitu jich na místě zasahovalo osm.

Nejprve hasiči bojovali s plameny, posléze rozebírali střechu – a to i za pomoci motorové pily – aby bylo možno vyhledávat a dohašovat skrytá ohniska. I v tomto případě museli pracovat v dýchací technice. Zasahovat na místě budou ještě během dopoledne. V osm ráno ale mohl být poplachový stupeň snížen na standardní I. a začala postupná redukce zasahujících jednotek. Preventivně byla na místo povolána také sanitka záchranářů. Zdravotníci však nikomu pomáhat nemuseli.

Škoda zhruba pět milionů

Úvahy o možných příčinách požáru jsou zatím předčasné. Více má prozradit vyšetřování, do něhož se zapojí specialisté hasičů i kriminální policie. V jeho rámci by také měla být upřesněna způsobená škoda. Její vyčíslení je u nemovitostí podobného typu, jež nemají srovnání s dalšími objekty své kategorie, poměrně obtížné. Předběžné odhady přímých škod hovoří o zhruba pěti milionech.

Jedinečnost komplexu ostatně potvrdily i opakované dražby, při nichž o vilu po Krejčířovi nikdo neprojevil zájem. V souvislosti s nimi odborníci upozorňovali, že areál (při jehož budování se rozhodně nehledělo na nějakou tu korunu ani na nějaký ten milion) odpovídá specifickému vkusu svého tvůrce a jiným uživatelům by příliš vyhovovat nemusel; navzdory maximálnímu důrazu kladenému na luxus. Navíc by k dosažené ceně bylo nutno přičíst ještě zřejmě značné náklady potřebné na úpravy a opravy chátrajícího objektu. Enormní by nejspíš byla také energetická náročnost spojená se zajištěním provozu.