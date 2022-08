Ti hovoří o tom, že majitel pozemku, jímž je společnost EcoPoint, před časem pronajal část pozemku v areálu bývalého kovošrotu firmě RPR Recyklace. Ta prý v rozporu s nájemní smlouvou na místo navezla odpadový materiál.

V řešení záležitosti se nyní osobně angažuje i nejvyšší vedení města. S majitelem areálu se ve středu 3. srpna sešli zástupci radnice v čele se starostou Jaroslavem Czechmannem (STAN), místostarosty Liborem Lesákem (ODS) a Vojtěchem Pohlem (Nová Vlna); nechyběli ani zástupci odboru životního prostředí. "Na jednání zástupci majitele pozemku informovali představitele města, že si vzali advokáta a najali specialistu na ekologickou likvidaci. V této chvíli stále probíhá první poznávání místa, přičemž tyto práce se zprvu nedařily podle plánu, protože se ještě opakovaně objevovala skrytá ohniska," řekl Deníku účastník schůzky Lukáš Hodík, manažer krizového řízení města.

Zdroj: Deník/Michal Bílek

Stanovisko RPR Recyklace se Deník pokoušel získat, ale bez úspěchu. Momentálně jediným akcionářem společnosti je firma Hugs Holding. V obchodním rejstříku jsou zapsáni jako jednatelé Lenka Kaňuková a Jakub Mičke, který je mimo jiné také členem představenstva společnosti RPR recyklace. S ním se Deníku hovořit nepodařilo, nicméně redakce telefonicky kontaktovala Kaňukovou. Ta k záležitosti odmítla cokoli uvést – s odkazem právě na Mičkeho a na tiskovou mluvčí. Od nich však Deník zatím stanovisko nezískal.

Právní kroky

Právní zástupce firmy EcoPoint sdělil Deníku, jaké kroky se v případě nelegální skládky podnikají. „Jednáme se společností RPR Reckylace, a.s. o úhradě škod, které vznikly jednáním či opominutím na straně RPR Recyklace. Přesná výše škod není dosud známa a je předmětem odborného posouzení. Ve věci řešení náhrad škod oslovila společnost Eco Point a.s. i ručitele pány Pavla Čechala a Roberta Štajnigera, kteří byli vlastníky společnosti RPR Recyklace až do jara 2022, tedy v době podpisu nájemní smlouvy i návozů materiálu do areálu,“ uvedl advokát Petr Vališ a dodal, že z veřejných rejstříků je také patrné, že u některých společností v jejich držení jsou v posledním roce zahajována konkurzní řízení a převody společností a majetků.

Podle města je nyní třeba především zjistit množství materiálu na místě a upřesnit konkrétní složení, což ovlivní rozhodování o dalším postupu. "Zatím neznáme žádné termíny. My jako město tlačíme na to, aby se s likvidačními pracemi začalo co nejdříve. Určitě to pak ale nebude nějak rychlá záležitost; je to velmi rozsáhlé a požár byl dlouhodobý," řekl Lukáš Hodík z kralupské radnice.

Pokračuje i vyšetřování policistů a hasičů, žádné konkrétní výstupy ale nejsou zatím k dispozici.

