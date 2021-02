Kateřina Váchová z Hluboké nad Vltavou měla od patnácti let sen. Chránit přírodu a zvířata. Proto loni založila organizaci The Colourful World (Pestrobarevný svět), která nabízí ekologicky přátelské produkty. Ty si nejen sama navrhuje, ale také vytváří. Část zisku chce navíc věnovat organizacím se zajímavými ekologickými projekty. První vlaštovkou mají být bavlněné nákupní tašky, časem chce přidat sportovní oblečení a podložky na jógu.

Kateřina Váchová z Hluboké nad Vltavou chce chránit přírodu a zvířata. Proto loni založila organizaci The Colourful World (Pestrobarevný svět), která nabízí ekologicky přátelské produkty. Zároveň založila YUGA Platform, která nabízí hodiny jógy přes aplik | Foto: Archiv

Jestli něco této sympatické Jihočešce nechybí, pak je to odvaha. Aby pronikla do světa financí, marketinku a businessu, neváhala opustit rodnou zemi a odjela studovat do Londýna. „Brala jsem to jako příležitost naučit se, jak věci fungují na mezinárodní úrovni, zároveň poznat lidi z různých koutů světa a v neposlední řadě se naučit jazyk na úrovni rodilého mluvčího,“ vysvětlila Kateřina Váchová.