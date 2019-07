Karel: Nyní máme kamenný podnik Maka Café v Lysé nad Labem. Zájem místních je přímo obrovský, něco takového Lysanům zřejmě chybělo. Kávu hostům připravuji osobně.

Karel: Já jsem vždycky měl sen něco otevřít, bavilo mě dělat si svoje věci a měl jsem spoustu nápadů. Zároveň jsem tady přes kávu a Maruška přes vaření, pečení a zdobení, aby dorty vypadaly krásně.

Karel: Podáváme také snídaně, chtěli jsme v Lysé otevřít něco, co tady není. Myslím, že je to skvělý prostor na předělu dvou náměstí, dá se tady z okna krásně dívat na náměstí.

Karel: Kapacita je kolem 40 míst, tak máme po celý den zaplněno třeba ze čtvrtiny, obrat zákazníků je ale mnohem vyšší. Marie: Lidé si teď rádi dávají snídaně, limonády a ledovou kávu. Celá naše kompletní nabídka může jít na led, člověk si může najít své oblíbené kafe a to mu dáme studené.

Marie: Tato kavárna je zároveň naším největším koníčkem, já mám stálé zaměstnání jinde. Sem si chodím odpočinout, zatím se to dá ukočírovat i s prací.

Karel: Máme zvířata, to je náš další koníček, psy, kočky, papoušky. I jako kavárna jsme dog friendly, pokud někdo přijde s pejskem, tak automaticky dostává pro chlupáče vodu, stejně jako každému návštěvníkovi dáme sklenici vody.

Marie: Plánujeme také nadále vyrážet s pojízdnou kavárnou na trhy do Čelákovic a Milovic, teď na ni nebyl bohužel vůbec čas. Klientelu tam máme a nechceme ji ochudit. Naši klienti sice chodí i sem do kavárny, ale lidé chtějí jít na ten sobotní trh a dát si dobrou kávu, proč je o to připravit?