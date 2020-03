Jde to příjemně, pozvolna. Nejprve jsem se bála, že nikdo chodit nebude, protože v lednu mají všichni všeho po Vánocích dost, ale mile mne překvapilo, že lidé chodili a nakupovali. Samozřejmě lidé přijdou hlavně, když má někdo svátek nebo narozeniny, a koupí čaj, čokoládu, dáreček. A samozřejmě, i v lednu mají lidi svátky a narozeniny.

S prodejem květin je to různé. Někdy je období, kdy lidé chtějí růže a nic jiného. Teď mají zájem o tulipány a další jarní kytičky, pak o frézie a všechno, co krásně voní. Je to nějak podle nálady. V květinářstvích obvykle mívají gerbery, růže a pak takové ty prvoplánové kytky. Mně se líbí styl divočiny, přírody. Takže mám květiny, které běžně nekoupíte.

Mám tady také různé věci z vlastní produkce, například panenky. Také vyrábím keramiku. Na jaro se chystám dělat neglazované přírodní kytičky, které už mám doma připravené. Budu mít i nádoby na sukulenty, to je hrubší přírodní keramika.

Mám i malované dřevěné domečky. S manželem vyrábíme dřevěné králíky s kapsou na břiše, do níž lze dát živou, sušenou nebo umělou květinu. Králíka pak můžete postavit před dům jako vítacího králíka. Občas také něco namaluji, takže tu mám i několik obrázků na plátně.

Byl to už zavedený obchod. Lidé jsou sem zvyklí chodit, přicházejí a diví se, že je to tady trošičku přestavěné. Třeba jsem otočila pult a zboží tak, aby ho zákazníci viděli jako to první.

Jak jsem se k tomu jako bývalá učitelka dostala? Mám známou, která dělá hypnózou a neurolingvistické programování. Vyprávěla jsem jí o tom, co bych si přála, čeho bych chtěla v životě víc a jak bych chtěla žít.

Bavily jsme se o pocitových věcech. Ona mě uvedla do tranzu a já jsem jí popisovala, co vidím. Mezitím se mě ptala na spoustu dalších věcí. Pak se mě dotázala, kdy to bude, a já odvětila, že v listopadu. Přičemž byl zrovna říjen a připadalo mi to neskutečné. No a najednou mi během listopadu volala kamarádka, že to tady pouští a jestli bych to převzala. Já jsem automaticky souhlasila.