Naše čokotiskárna je rodinný projekt. Já pracuji v oblasti cateringu a dopravy občerstvení chladícími vozy. Moje partnerka realizuje různé firemní akce a čokotiskárna je součástí její nabídky a často i programů.

Volného času není mnoho, protože vše kolem čokotiskárny je i mým velkým koníčkem, ale rád jezdím s rodinou na výlety do přírody, zajdeme do kina, na výstavu … Naposledy jsem vzal syna na IQ Port, který je zaměřený na to, co mne nejvíce zajímá a baví, a to nové technologie.

Nápad na postavení čokotiskárny byl logickým vyústěním naší práce a koníčků, tedy propojení nových technologií a jídla. Chtěl jsem ukázat lidem, že 3D tisk není jen o tisku z plastu, a přiblížit jim tuto technologii chutnou formou. Navíc pokud se něco nepovede, můžeme materiál znovu použít nebo sníst.

Vzhledem k tomu, že se na našem projektu podílí celá naše rodina, znamená pro mne opravdu hodně. Spojuje nás, máme společné téma, zábavu, společně cestujeme, zažíváme úspěchy i překonáváme společně překážky. Naše úkoly jsou rozdělené, já se věnuji všem technickým věcem kolem čokotiskárny a samotnému čokotisku, moje žena se stará o obchod a dodavatele, naše děti, neteř, synovec a švagrová jsou k dispozici hostům či návštěvníkům, zodpovídají dotazy, nabízejí hotové produkty … zkrátka hostesky a hostesové. (smích)

Jsem hrdý Slovák. (smích) Mluvím několika jazyky, česky, maďarsky, anglicky a německy, a mám rád vše kolem technologií.