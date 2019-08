Na první pohled byste to do něj určitě neřekli. Vystudoval diplomacii na Georgetown University ve Washingtonu v USA a pak pracoval v různých mezinárodních firmách v Česku i v zahraničí. Od roku 2002 vlastní tvrz v Malešově a od roku 2013 vede firmu Přátelský pivovar Malešov. Práci v korporátu opouštěl postupně, definitivně jí dal vale až s novým kempem, který má za sebou zhruba dva měsíce fungování. Daří se mu prý dobře.

Vybudovat v Malešově kemp byl jeho nápad. „Přemýšlel jsem, jak dál. Pivovar je skvělá věc, ale funguje v něm více majitelů, a tak je to projekt těžší na uživení. Cítil jsem, že potřebuji nějakou tu pomyslnou nohu, na které bude mé podnikání v Malešově stát. Malešov Camp vznikal v podstatě jako taková znouzectnost. Věděl jsem, že chci vybudovat ubytování, které nabídne zázemí pro větší množství lidí,“ popsal začátky Ondřej Slačálek.

„Vytvořit luxusní kempování ale rozhodně nebyl prvoplánový záměr, ten vznikl až v průběhu samotného procesu,“ 5ekl. Malešov Camp totiž sice nabízí ubytování ve středověkých stanech, ale s veškerým pohodlím 21. století. Oficiálně se tomu říká glamping a mezi lidmi je stále oblíbenější, především na západ od českých hranic. „Lidé chtějí zažít něco nevšedního, neobvyklého. Zároveň si ale chtějí zachovat své pohodlí,“ popisuje nový styl cestování Ondřej Slačálek.

Jak bylo řečeno na začátku, Slačálkovi se zase povedl nevídaný kousek. V případě Malešov Camp se mu podařilo spojit středověké prostředí a luxus v jednu dokonalou harmonii. V kempu se nachází osm velkých stanů, ale karimatku a spacák mohou návštěvníci s klidem nechat doma. Dobová ložnice totiž nabízí postel, ve stanu je k dispozici i koupelna a nechybí ani elektrická zásuvka. Stále ale máte pocit, že jste se posunuli o pár set let dozadu.

Protože Ondřej Slačálek rozhodně není včerejší, jsou stany vyrobené ze speciálního materiálu, takže se návštěvníci nepříjemného překvapení při bouřce či průtrži mračen s největší pravděpodobností nedočkají. Zato se mohou dobře najíst v restauraci hned vedle kempu. Jak jinak než v dobové. Krčma Na konci světa nemá o nic menší ambice, než samotný kemp. Na rozdíl od kempu by prý totiž mohla fungovat celoročně. „Kemp bude určitě kvůli počasí fungovat jen přes sezonu, letos plánujeme zavřít na konci října. S restaurací teprve uvidíme, jak to bude. Pokud se uchytí a lidé se do ní naučí chodit i v průběhu roku, mohla by fungovat v průběhu celé roku.“

Opravená tvrz, Přátelský pivovar Malešov, Malešov Camp. Projekty, které má na svém pruhovaném triku Ondřej Slačálek. Právě v něm totiž rozváží malešovské pivo po hospodách. Nesmíme ale zapomenout ještě na jeden bohulibý počin, jak jinak než v Malešově: muzeum: „Volala mi paní z amerického velvyslanectví, protože vlastním doménu malesov.cz a ona chtěla mluvit s někým z Malešova. Řekla mi, že americké velvyslanectví ke stému výročí založení republiky a zároveň tedy i velvyslanectví, chce dělat různé akce a mimo jiné chtějí podpořit vznik pamětních desek a památníků slavných Čechoameričanů. Jedním z nich byl Karel Jonáš, který se narodil v Malešově."