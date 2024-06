Exkluzivně

Prozradíte čtenářům něco, co ještě nevědí o vašem švýcarském armádním noži?

Myslím, že švýcarský armádní nůž je opravdu ikonou. Je symbolem švýcarské kvality a spolehlivosti. Miliony lidí zjistily, že tento malý kapesní nůž má téměř neomezené funkce a použití.

Jaké například mohou překvapit?

Ne každý ví, že švýcarský armádní nůž byl v různých případech používán i ve vesmíru. Každý astronaut je standardně vybaven Victorinox nožem.

Carl Elsener poskytnul na Family Business Week rozhovor Deníku.

Máte nějaký konkrétní případ, kdy byl váš nůž ve vesmíru použit?

Například příběh Chrise Hadfielda, kanadského astronauta, který strávil ve vesmíru více než 4000 hodin. O svých zkušenostech sepsal knihu Průvodce astronauta pro život.

Kde zmínil i váš nůž?

Přesně tak. V knize popsal, že měl za úkol připojit se k ruské stanici Mir a Rusové mu dali nářadí k otevření poklopu, ale nemohl ho otevřít. A pak si vzpomněl, že má u sebe švýcarský nůž, kterým šly dveře otevřít. V knize napsal: „Vloupali jsme se do Miru pomocí švýcarského armádního nože.“ Hned v další větě dal všem dobrou radu: „Nikdy neopouštěj planetu bez švýcarského nože.“

Family Business Week

Takže nikdy nevíte, kdy se vám bude hodit. Kolik funkcí můžete vložit do jednoho nože?

Jeden z našich vlajkových nožů se jmenuje Swiss Champ. Swish Champ je možná dvojnásobně větší než klasický nůž, který vždy nosím v kapse. Je vyroben z 64 různých dílů a nabízí 33 různých funkcí. Ale má stále velikost, kterou můžete snadno držet v ruce, a je funkční. Vyrábíme také nože, které jsou mnohem tlustší. Nabízejí všechny funkce, které jsme kdy vyrobili v jednom švýcarském armádním noži, ale to je už jen pro sběratele. Už neslouží moc pro praktické využití.

Vyrábíte ale i spoustu dalších produktů. Není vám líto, že vás lidé znají jen jako výrobce nožů?

Ano, švýcarský nůž je skutečně nejpopulárnější, ale na některých trzích je poptávka více po zavazadlech než po nožích. Především v Asii máme se zavazadly větší obrat než s noži. Dalším pro nás velmi důležitým trhem je Latinská Amerika. Tam je poměr poptávky podílově vyrovnaný na celkovém obratu.

Ale Evropa zůstává věrná švýcarskému noži…

Přesně tak. Museli jsme začít s diverzifikací v roce 1989. To bylo v době, kdy jsme viděli, že naše švýcarské armádní nože jsou kopírovány v Asii. Byli jsme znepokojeni a ptali se sami sebe, zda můžeme udržet výrobu ve Švýcarsku a zůstat konkurenceschopní na celosvětové úrovni.

Tak jste se dostali k hodinkám, oblečení nebo zavazadlům?

Došli jsme k závěru, že potřebujeme investovat do naší značky a zvýšit její viditelnost. Rozhodli jsme se zeptat přímo koncových spotřebitelů, kterým produktům by věřili pod značkou Victorinox. Ve stejnou dobu nás oslovili partneři, kteří měli s nožem velký úspěch, zda nejsou ještě další produkty, které by se hodily pod naši značku.

Takže vlastně koncoví zákazníci rozhodli, že začnete vyrábět cestovní zavazadla a hodinky?

Na vrcholu seznamu byly produkty pro cestování, outdoor i hodinky. Navíc pro výrobu hodinek využíváme podobné stroje jako u výroby nožů.

Na co se chcete v budoucnu zaměřit?

Máme švýcarský armádní nůž. Pak máme kuchyňské a profesionální nože, hodinky a cestovní výbavu. Na trhu vidíme silný potenciál růstu pro všechny čtyři produktové kategorie do budoucna. To je naše vize pro příštích pět let.

Carl Elsener

Narodil se v roce 1958.

Je zástupcem 4. generace rodu Elsenerů, která řídí firmu Victorinox.

Carl Elsener je v jejím čele od roku 2007.

Je ženatý, jeho žena a tři děti také pracují ve společnosti Victorinox.

Vaše firma prošla několika zvraty. Co byste ale nikdy neudělal nebo nezměnil?

Pro mě je nejdůležitější a zásadní, aby společnost zůstala v rodinných rukou, protože jsme teď čtvrtá generace a pátá generace už také pracuje ve Victorinoxu. Myslím, že pro naši rodinu je to opravdu skvělá motivace a dává nám hodně vášně pokračovat v něčem, co vyvíjeli průkopníci naší společnosti po mnoho let. Posilovat značku a vkládat naši vášeň a srdce do dalšího rozvoje. Je to naše přání a náš cíl, aby společnost zůstala v rodinných rukou, a aby členové rodiny byli také aktivní v procesu.

Prozraďte, co je na vašem rodinném byznysu výjimečného?

Asi to, jak vedeme společnost. Jsme vášniví, ale společnost nevlastníme. Je vlastněna nadací. Tu jsme založili před 24 lety, v roce 2000.

Proč jste se k tomu rozhodli?

Cílem bylo najít řešení, jak zajistit, aby rezervy, které společnost během dobrých časů vybudovala, zůstaly vždy uvnitř společnosti. Aby při dědění nedošlo k finančnímu oslabení společnosti. Rodina také vytvořila rodinnou chartu, kde jsme napsali, že na prvním místě je společnost a až poté rodina. A takto jsme se rozhodli věnovat naše podíly této nadaci, stále ale pracovat odpovědně a s vášní pro společnost.

I vaše žena je zapojena do byznysu. Mnoho párů si nedokáže představit, že by pracovaly společně. Jak to zvládáte?

Zvládáme to, myslím, že skvěle. Veronika se stará o značku a propagaci na pozici marketingové ředitelky.

Máte oba nabitý program. Jak odpočíváte?

Pro mou ženu i pro mě je velmi důležité najít dobrý balanc mezi prací a volným časem, také mezi prací a rodinou. Trávíme většinu času mimo společnost – pěší turistikou a cyklistikou. Například minulý rok jsme byli na desetitýdenní cyklistické túře na Sicílii v Itálii, neskutečný zážitek. A v zimním období oba rádi lyžujeme nebo běžkujeme. Letos plánujeme další cyklistický výlet s dětmi, abychom strávili čas pohromadě jako rodina.

Carl Elsener z firmy Victorinox na Family Business Week

Kolik máte dětí? I ony už pracují ve firmě?

Dvě dcery a jednoho chlapce. Obě dcery se už na rozvoji Victorinoxu podílí. Johanna je nejstarší a pracuje v našem týmu pro rozvoj podnikání. Marie-Louise studovala průmyslový design v Pasadeně v USA a nyní pracuje v marketingovém týmu, kde pomáhá zlepšovat zákaznický zážitek. A také mám první vnouče. Jmenuje se Charlotte. Je jí teď 18 měsíců.

Jak se vám líbí v Čechách? Jezdíte sem často?

Jsem v Čechách poprvé. Jednou jsme se s dcerou chystali do Prahy, asi před dvěma lety. Tehdy jsme už seděli v letadle na letišti v Curychu, když náhle ohlásili zpoždění. Nakonec byl let kvůli závadě úplně zrušen. V Praze máme franšízovou prodejnu. Takže jsme letos spojili výlet se ženou a dcerami do Prahy se summitem v Libčicích nad Vltavou, abychom se inspirovali od českých rodinných firem. Místní Uhelný mlýn je pro Family Business Week perfektní. Je spojen s historií, dědictvím, ale zároveň interpretován moderním způsobem.

Jaké byly vaše první dojmy při příletu do Prahy a přesunu do Libčic?

Upřímně jsem byl ohromen. Ve Švýcarsku jsme zvyklí na jezera a vysoké hory kolem údolí, ve kterém žijeme. Vnímám to zde vše poměrně rovinaté, ale jako velmi krásnou scenérii. Nyní se chystáme objevovat Prahu. Kdykoliv někam cestujeme, nejdříve nastudujeme vše o historii místa a jeho okolí. Praha je v tomto směru neskutečně rozmanitá.