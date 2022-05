„Petr se nebojí mluvit o věcech, které jsou pro řadu z nás ožehavé, stydíme se za ně, nebo bychom podobné téma v konverzaci sami asi nikdy neotevřeli. Ale jsou to témata, která k životu patří, která nás obklopují a často vzbuzují emoce. A právě to můžete od Petrových videí čekat,“ říká Martin Nevyjel, zástupce ředitele redakcí Deníku.

Na jedné straně vás provede světovými trendy v oblékání celebrit, na dalším videu vám popíše společenské faux pas generace Z, ale chybět nebude ani pohled za oponu showbyznysu. Petr je totiž zvyklý provokovat, má rád diskuzi nad tématem a nebojí se pohybovat se na hraně. Jeho informace sice budou netradičně zpracované, ale tak jak je v Deníku zvykem, vždy jsou a budou novinářsky přesné a precizně ověřené.

„Jsem rád, když moje video v lidech vzbudí emoci, když pak mají chuť o tématu diskutovat nebo mi třeba dát podnět pro další zpracování. Vím, že ve svých videích jdu s kůží na trh, ale věřím, že se v nich dozvíte i spoustu nových informací a třeba vás i přiměji podívat se na věci trochu jinak,“ slibuje Petr Zakrzewski, s jehož videoblogem „Tady Petr“ se budete setkávat na stránkách Deníku každý týden.

V prvním díle se Petr věnuje astronomickým cenám vstupenek na koncert populárního zpěváka Harryho Stylese. Když se Petr chtěl vypravit na jeho koncert, zjistil, že by ho vstupenka stála jako ojetá Škoda Octavia. Jak je to možné? Na to se podívejte na videu.