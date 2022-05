S Ondřejem se dali dohromady v roce 2013 a bez nadsázky lze říct, že vypadali jako dokonalá reklama na štěstí. Přirozeným vývojem se v roce 2015 zasnoubili a o rok později měli ve Strahovském klášteře církevní svatbu. Loni na přání Ondřeje ještě obnovili svůj manželský slib k pátému výročí svatby v kostele. Nic navenek nenasvědčovalo tomu, že by to v jejich vztahu mělo skřípat. Realita byla ovšem jiná.

V prosinci paparazziové muzikanta vyfotili po boku kolegyně z divadla, tanečnice Zuzany Pilné, a léta budovaný vztah vzal za své a zhroutil se jako domeček z karet. „Byl to šok. Nikdo z mých blízkých to nečekal, ani já. O žádných paralelních vztazích jsem se od něj nikdy nedozvěděla, byť jsem ho opakovaně žádala o upřímnost, nikdy nic nepřiznal,“ svěřila se Story Taťána a prozradila toho ještě mnohem víc.

Mahulena Bočanová: Když ke mně přijde na party nějaký muž, jedna věc ho překvapí

Po krátkém románku navíc vyšlo najevo, že Ondřej má už několik měsíců poměr s bývalou moderátorkou České televize Danielou Písařovicovou. Zatímco Daniela se rozhodla vztah s muzikantem nekomentovat, Ondřej vydal prohlášení, že rozvodové papíry byly na stole už od srpna, od září žije sám a Daniela ani nikdo jiný nebyl příčinou rozchodu. Taťána je ale jiného názoru. „To, že jeho vztah s naší společnou známou Danielou trvá už něco přes půl roku a že začal v době, kdy jsme stále ještě byli právoplatní manželé a nebyli jsme v rozvodovém řízení, navíc po obnovení manželského slibu, je fakt. Čas to jen potvrdil,“ řekla.

Že by za rozpadem jejich vztahu stál z její strany jiný muž, razantně popřela. „To není pravda. Žádného nového partnera nemám, ani teď nehledám. Spíš se dívám a pozoruju. Mám štěstí, že díky své práci mám po celém světě přátele, kteří mi fandí a pomáhají mi tuhle nelehkou dobu překlenout. Chápu, že je zapotřebí neustálých senzací a často se s pravdou manipuluje, jak se komu hodí. Počítala jsem s tím, protože jsem si dovolila některé věci říct nahlas a konfrontace s pravdou je pro některé nepříjemná.“

Na lásku nezanevřela

I když pro ni nebyly poslední měsíce jednoduché, od manželství ani dalšího partnerského vztahu ji to neodradilo. „Na lásku nezanevřu nikdy. Iluze jsem sice ztratila, ale ideály nikoli. Ani na manželství nezanevřu. Dala jsem manželský slib, navíc církevní, brala jsem to vážně a dávala jsem ho na celý život. Až čas ukázal, že naše manželství nebylo takové, jaké jsem si myslela, že je," přiznala.

Barbora Krejčíková: Mé začátky? Místo v hotelu jsme spali ve stanu, šetřili jsme

Manželský slib si s Ondřejem dali opakovaně. Na jeho přání si ho zopakovali k jejich pátému výročí svatby 30. 6. 2021. "Jsou věci, které by měly být svaté a brány s respektem a s pokorou. Pro mě přichystané překvapení k našemu výročí v podobě obnovení církevního slibu něco znamenalo a nebyl to rozhodně slib na měsíc nebo dva, ale do konce života. Rozhodně jsme ho neobnovovali v krizi a v té době jsme také pracovali už několik měsíců na založení rodiny… Pro mě to nebylo herecké gesto. Teď mě ještě čeká poslední věc a tou bude anulace církevního svazku,“ prozradila, co musí ještě k finálnímu ukončení udělat.

Psychické problémy nemá

Zhroucená ani jinak psychicky nemocná podle svých slov není a začíná nový život. „Nejsem ani zhrzená, ani v péči psychiatra, ani jsem se nezhroutila. Teď mi zrovna kamarádka říkala, že mě viděla na titulce bulváru, jak jsem se prý údajně sesypala. Odpověděla jsem jí, jestli jí přijde, že takhle vypadá zhroucená osoba. (smích) To nejhorší období už je opravdu za mnou, bylo kolem Vánoc. A to, že se s podobnou zradou zdravý člověk vyrovnává nějakou dobu, je naprosto normální. Věci, kterými mě bývalý manžel protáhl, navíc veřejně, vůbec nebylo snadné ustát."

Daniela Písařovicová exkluzivně: O partnerovi mluvit nebudu

Nestydí se ani za to, že v těžkém období vyhledala podporu terapeuta, a otevřeně to sdílí. "Promluvit si s někým, kdo vám pomůže se v té situaci víc vyznat, porozumět jí a dostat se z ní, je fajn. A právě proto, že jsem zdravá, se s tím vyrovnávám standardně a chvíli to trvá. Byla to zrada, z ní se člověk dostává několik měsíců, někdy i rok. Takže na sebe netlačím, snažím se všechno poctivě zahojit a začínám uvnitř sebe. Naplňuje mě teď hlavně cestování a práce, naplno jsem se do ní ponořila, těším se na nový život, který začínám,“ řekla Story.