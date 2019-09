Cesta Mrňousků pokračuje

Diváci kralupského kina Vltava budou mít možnost shlédnout animovaný film Mrňouskové: Daleko od domova. S příchodem prvních sněhových vloček do údolí je nejvyšší čas začít shromažďovat zásoby na zimu. Jenže během této rutinní operace dojde ke katastrofě. Malá beruška nešťastnou náhodou zapadne do balíku, který je odeslán do Karibiku. Ocitá se v novém, nádherném prostředí, které ale skrývá mnohé nástrahy. Jedná se o další dobrodružství oblíbených Mrňousků, kteří si v roce 2013 získali srdce malých i velkých diváků a v roce 2015 obdrželi prestižní filmovou cenu César pro nejlepší animovaný film.