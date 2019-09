Diváci poznají bohémský život Jamese Browna

V hudebním sále Masarykova kulturního domu je možné shlédnout hudební životopisný film Get On Up Příběh Jamese Browna. Snímek v původním znění s českými titulky se bude promítat v úterý 16. dubna v 19 hodin. James Brown byl nespoutaný živel. Frackovitost, kterou ukáže hned v úvodu filmu, má hluboké kořeny v jeho minulosti. K ní se divák propracovává postupně, prostřednictvím retrospektivních střípků, které odhalují nelehké dětství v dobách hospodářské krize, odloučení od rodičů a také pobyt v polepšovně. Film je silným životním příběhem a lze si ho užít i jako hudební koncert.