Diváci uvidí příběh hudebního bohéma

Projekt Film Mekuc nabídne divákům Masarykova kulturního domu životopisný hudební snímek Get On Up Příběh Jamese Browna, na němž spolupracovali filmaři z USA a Velké Británie. Jde o silný příběh vyprávěný prostřednictvím retrospektivních střípků, které odhalují nelehké dětství muzikanta v dobách hospodářské krize, odloučení od rodičů i pobyt v polepšovně. James Brown byl charakteristický tím, že se nebál měnit zavedené hudební pořádky. Režisérské taktovky se ujal Tate Taylor. Film si lze užít i jako hudební koncert. Vstupenky do hudebního sálu stojí šedesát korun.