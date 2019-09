Kino Kralupy: LOVEní

Romantická komedie o tom, že lásky je někdy málo a někdy zase moc. Jak ale poznat toho pravého? Eliška má svatbu, čeká na svůj velký dívčí moment, ale rajské veliké „ano“ nakonec nezazní. Ženich totiž v rozhodující chvíli vezme roha a přímo od oltáře uteče. Romantické LOVEní plné lásky skončilo průšvihem. Zdrcená nevěsta má naštěstí kamarádku, která přesně ví, co dělat. Její recept je jasný, Eliška potřeba novou známost a především přísun sexu. Ideálně v opačném pořadí. Ona sama si milostný život užívá plnými doušky, a proto hned založí Elišce profil na osvědčené seznamce. Začíná LOVEní, odhodlaný a mnohdy zábavný lov na lásku. Eliška se vrhá do randění naslepo, aby mezi řadou katastrofických schůzek a sérií trapasů zkusila najít nový vztah. Je to jako s pověstnou jehlou v kupce sena. Někde tam prostě bude, jen se musí hledat. Lovit. Láska ovšem nejsou její jediné starosti. Eliška se taky musí rychle přestěhovat a jedinou možností je bydlet společně s nevlastním bratrem. Podivínem, který na střeše chová včely a který ji u sebe doma za žádnou cenu nechce.