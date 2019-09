Kino Kralupy: Slunce je také hvězda

Daniel je romantik, který věří na osud. Když potká Natašu, okamžitě mezi nimi přeskočí jiskra. Nataša je však nucena ještě týž den opustit Ameriku, a proto bojuje s pocitem, který ji k Danielovi přitahuje. Daniel je však pevně přesvědčen, že jejich setkání nebylo náhodné, a že jsou si navzájem předurčeni.

Natasha je dívka, která nevěří na osud ani na sny, a spoléhá se pouze na vědu a fakta. Až do magického okamžiku, kdy osud zasáhne a ona uprostřed horkého dne na rušné newyorské ulici narazí na Daniela, nevyléčitelného romantika. Mezi dvěma zcela neznámými mladými lidmi okamžitě přeskočí jiskra, ale hvězdy jim nejsou velmi nakloněny. Natashe a její rodině totiž zbývá dvanáct hodin do nuceného odchodu z USA. Daniel to však nevzdává, protože už při prvním pohledu na ni mu bylo jasné, že osud jim dvěma nachystal něco opravdu zvláštního a výjimečného. Nyní mu zbývá jediné - přesvědčit o tom i Natashu ...