Letní kino nabídne tři filmy

Letní kino Mělník bude v srpnu promítat ještě tři zajímavé snímky.

Park Na Aušperku ožije ve čtvrtek 8. srpna americkým animovaným filmem Jak vycvičit draka 3, ve čtvrtek 22. srpna uvidí diváci britský hudební dokument o slavné kapele s názvem Led Zeppelin: The Song Remains the Same a program nakonec zakončí dobrodružný fantasy film Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti, a to ve čtvrtek 29. srpna.

Promítá se vždy po setmění.

Vstupné je dobrovolné a občerstvení samozřejmě zajištěno.