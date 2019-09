Pořádají výměnný prodej

Dům dětí a mládeže na mělnickém Polabí pořádá ve dnech od 18. do 21.března po roce opět Výměnný prodej. Zahájení příjmu věcí k prodeji je 18. března mezi devátou a osmnáctou hodinou, prodej následuje 19. března od osmi do osmnácti hodin a 20. března od osmi do třinácti hodin, ke vracení neprodaných věcí pak dojde 21.března od třinácti do šestnácti hodin. Sortimentem je dětské jarní a letní oblečení, všechny věci musí mít kódy, které zájemci získají prostřednictvím e-mailové adresy vymenny-prodej@seznam.cz.