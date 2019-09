Představení vzpomíná na seriál z devadesátých let

Prvním divadelním představením Masarykova kulturního domu v nadcházejícím roce bude už v osmém lednovém dni Pusťte Donnu k maturitě! Jde o inscenaci pražského Divadla Pod Palmovkou, která má podle pozvánky zahrnovat lásku, sex a něžnosti na 90210 způsobů. Nekompromisní ponor do devadesátých let, do období, kdy všechny otázky dokázalo zodpovědět Bravíčko. Hrají Tomáš Dianiška, Jan Hušek, Erika Stárková, Tereza Dočkalová, Kamila Trnková, Vendula Fialová, Ivana Wojtylová, Jakub Albrecht, Jiří Panzner, Robert Mikluš a Anna Bura.