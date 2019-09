S Přívorankou se nudit nebudete

V Masarykově kulturním domě v Mělníku bude hrát k poslechu i tanci skupina Přívoranka. Jde o malou dechovou a taneční kapelu pod vedením Miloše Valenty, která nabídne kromě klasických dechových skladeb také popovou hudbu šedesátých až osmdesátých let. Dalšími členy kapely jsou Jarmila Luňáčková, Josef Kratochvíl, Karel Kulhánek, Václav Habák, Jiří Hošek, Jaroslav Škop a Jiří Kopernický. Přívoranka, to jsou muzikanti ze staré školy v tom nejlepším slova smyslu. Vždy začínají své vystoupení tradiční Mělnickou polkou, kterou si s chutí zazpívají všichni jejich fanoušci. Dříve kapela jezdila také do ciziny, například do Německa nebo Švýcarska. Všude dokázala nadchnout lidi, kteří mají rádi dobrou a veselou muziku.