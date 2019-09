Stará Mydlárna ožije blues

Tomáš Homuta Trio se představí na bluesovém mejdanu v rockovém klubu Stará mydlárna na náměstí Karla IV. v Mělníku. S domácím muzikantem, klavíristou a zpěvákem a organizátorem festivalu Taste of New Orleans Tomášem Homutou, který je už řadu let hvězdou naší bluesové scény a zároveň duší hudebního dění na Mělnicku, se fanouškové tentokrát setkají opět v rytmu blues, boogie-woogie a groove. Společně s ním dorazí skvělá soulová zpěvačka Vlaďka Svobodová a David Fárek, který hraje na saxofon a cajon a jenž je stálým hostem celé řady pražských i mimopražských klubů.