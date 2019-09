Svatojánský koncert výherkyně Porty z roku 1991

Kytaristka a zpěvačka s křehkým projevem Eva Heynchová zahraje v Centru seniorů ve Fügnerově ulici. Rusovlasá folková písničkářka, textařka a hudební skladatelka křesťanského zaměření na svých koncertech oslovuje publikum všeho věku, a speciálně pak ty posluchače, kteří se cítí být otevření k vnímání křesťanské zvěsti. Eva Henychová si v polovině osmdesátých let zahrála i zazpívala v dětském televizním seriálu My holky z Městečka, v roce 1991 získala první místo na plzeňské Portě, vystudovala Konzervatoř Jaroslava Ježka a od roku 1996 se datuje její profesionální umělecká dráha. Nárazově vystupuje také se Slávkem Klecandrem a skupinou Oboroh. Do současnosti zatím vydala čtyři CD.