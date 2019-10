Halina Pawlovská představí svoji knihu Manuál zralé ženy.

Halina Pawlovská | Foto: Archiv

Známá spisovatelka a scénáristka Halina Pawlovská bude mít dnes 3. října od 19 hodin v divadelním sále Masarykova kulturního domu svoji talk show. V zábavném pořadu bude autorka vyprávět příběhy ze života tak, jak je na ně divák zvyklý například z oblíbeného televizního pořadu Banánové rybičky, který se vysílal od roku 1999 do roku 2007 a sesbíral několik ocenění divácké popularity TýTý. Pawlovská se zaměří na to, co znamená být zralou ženou, podle svého zvyku vykoření několik mýtů a pověr a podělí se s přítomnými o nejednu povedenou milostnou historku.