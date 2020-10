KDY: 2. října | 17:00

KDE: Neratovice, Spol. dům

VSTUPNÉ: 195,00 Kč

Kouzelný Michal je první hračkou na světě, která si může vybrat, kdo si s ní bude hrát. Děti budou od začátku až do konce aktivně zapojeny do magické hry s rekvizitami a odejdou nejen nadšené a zabavené, ale i se spoustou zajímavých nápadů, které rozvíjí fantazii a přitom dávají smysl. Představení je vhodné pro děti 2-8 let.