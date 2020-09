KDY: 24. září | 15:30 - 18:30

KDE: Mělník, hudební sál MKD

VSTUPNÉ: 80 Kč

PROČ PŘIJÍT: Přívoranka je malá dechová a taneční kapela, která má základy v Přívorech nedaleko Mělníka existuje již kolem šedesáti let. Hrají kromě klasických dechových skladeb také popovou hudbu 60. – 80. let. Do kapely patří Miloš Valenta, Jarmila Luňáčková, Josef Kratochvíl, Karel Kulhánek, Václav Habák, Jiří Hošek, Jaroslav Škop a Jiří Kopernický.